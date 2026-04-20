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Milagro en Ecuador: un ex futbolista argentino sobrevivió a una caída al abismo y pide ayuda para volver

Gastón Firpo, ex futbolista argentino de extensa trayectoria, salvó su vida de milagro luego de que el ómnibus en el que viajaba cayera a un precipicio y se incendiara. Perdió todo y lanzó una colecta solidaria.

Milagro en Ecuador: un ex futbolista argentino sobrevivió a una caída al abismo y pide ayuda para volver

El mundo del Ascenso argentino se encuentra conmocionado por la noticia que llega desde Sudamérica. Gastón Firpo, ex futbolista de 40 años con una extensa trayectoria en clubes como Midland, San Martín de Burzaco y Argentino de Quilmes, sobrevivió a un trágico accidente vial en Ecuador que dejó un saldo de al menos catorce muertos y veintinueve heridos.

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El siniestro ocurrió en la ruta que une Cuenca con Guayaquil, a la altura del kilómetro 57. El micro de la cooperativa San Luis, en el que Firpo viajaba junto a su pareja Jazmín, se salió de la calzada y terminó en el lecho del río El Chorro. Según el relato del propio ex jugador, el chofer se quedó dormido al volante, lo que provocó que el vehículo cayera por un precipicio y posteriormente se incendiara por completo.

Cómo es el estado de salud de Gastón Firpo tras el accidente

A pesar de la magnitud del impacto y del incendio que dificultó el rescate de las víctimas, la pareja logró salir con vida. "A mí me hicieron puntos en la cabeza y a ella en el cachete y la pera", detalló Firpo en un video difundido en sus redes sociales. Aunque ambos presentan golpes, contusiones y dolores cervicales, el ex volante destacó que, en comparación con otros pasajeros que sufrieron quemaduras graves y fracturas, ellos tuvieron "heridas menores".

Qué necesitan los argentinos accidentados en Ecuador para regresar

La situación de la pareja es crítica en términos de recursos. Al incendiarse el micro, perdieron absolutamente todas sus pertenencias, incluyendo documentos y dinero. "La decisión que tomamos nosotros es la de volver a casa", afirmó Firpo, quien explicó que necesitan costear los pasajes para regresar la semana próxima y realizarse estudios médicos de mayor complejidad en Argentina.

Para canalizar la ayuda, iniciaron una campaña solidaria a través de un alias a nombre de su hermano, Pablo Firpo, apelando a la solidaridad de los amigos, familiares y la gran cantidad de gente que lo conoció durante su etapa como futbolista y animador de fiestas infantiles.

La trayectoria de un luchador del Ascenso

Gastón Firpo es recordado por ser un volante aguerrido y un profesional ejemplar. Fue campeón con Midland en 2009 y vistió las camisetas de Juventud Unida, Claypole, San Martín de Burzaco y Argentino de Quilmes. Su historia siempre estuvo ligada al esfuerzo, ya que durante años equilibró su pasión por el fútbol con el trabajo de animador para sostener su carrera. Hoy, lejos de las canchas, enfrenta el partido más difícil de su vida: el camino de regreso a casa tras haber nacido de nuevo.

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