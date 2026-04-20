Milagro en Ecuador: un ex futbolista argentino sobrevivió a una caída al abismo y pide ayuda para volver

Para canalizar la ayuda, iniciaron una campaña solidaria a través de un alias a nombre de su hermano, Pablo Firpo, apelando a la solidaridad de los amigos, familiares y la gran cantidad de gente que lo conoció durante su etapa como futbolista y animador de fiestas infantiles.

La trayectoria de un luchador del Ascenso

Gastón Firpo es recordado por ser un volante aguerrido y un profesional ejemplar. Fue campeón con Midland en 2009 y vistió las camisetas de Juventud Unida, Claypole, San Martín de Burzaco y Argentino de Quilmes. Su historia siempre estuvo ligada al esfuerzo, ya que durante años equilibró su pasión por el fútbol con el trabajo de animador para sostener su carrera. Hoy, lejos de las canchas, enfrenta el partido más difícil de su vida: el camino de regreso a casa tras haber nacido de nuevo.