Sorpresa en River: el posteo de Castaño tras no ser convocado en el Superclásico que generó revuelo

Se trata de una realidad que contrasta con las expectativas que había generado su llegada. A comienzos de 2025, River realizó una inversión cercana a 12 millones de dólares por el 100% de su pase, tras una negociación extensa. En ese momento, el colombiano llegaba con el respaldo de haber sido volante central titular en la selección de Colombia subcampeona de la Copa América 2024.

Sin embargo, su presente indica que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico, al punto de quedar afuera de un partido de máxima importancia como el Superclásico.

En medio de ese escenario, su posteo familiar sumó un nuevo capítulo a una situación que sigue abierta y que, por ahora, no encuentra señales claras de recuperación dentro del equipo.