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Sorpresa en River: el posteo de Castaño tras no ser convocado en el Superclásico que generó revuelo

El volante colombiano no fue citado para el Superclásico ante Boca y, tras la derrota, compartió una imagen que no pasó desapercibida.

Sorpresa en River: el posteo de Castaño tras no ser convocado en el Superclásico que generó revuelo

La decisión del entrenador de River de dejar afuera de la lista a Kevin Castaño fue una de las grandes sorpresas en la previa del Superclásico. El volante colombiano ni siquiera integró el banco de suplentes en la caída 1-0 ante Boca, un dato que profundiza su presente irregular en el equipo.

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Qué publicó Castaño tras quedar afuera del Superclásico

Horas después del partido, el mediocampista realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram que rápidamente generó repercusiones. Compartió una imagen junto a su familia, acompañado por su esposa Alejandra y su hija, ambas vestidas con camisetas y gorros de River en la previa del encuentro.

La publicación se dio en simultáneo con el impacto de la derrota, lo que amplificó la atención sobre su situación, en un contexto en el que su participación en el equipo viene siendo cada vez más limitada.

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Cómo es el presente de Castaño en River

Los números reflejan un momento complejo. Castaño disputó apenas seis partidos en lo que va del año y acumula 137 minutos en cancha, con una temprana salida en el entretiempo durante un encuentro de Copa Sudamericana ante Carabobo como uno de los antecedentes recientes.

Se trata de una realidad que contrasta con las expectativas que había generado su llegada. A comienzos de 2025, River realizó una inversión cercana a 12 millones de dólares por el 100% de su pase, tras una negociación extensa. En ese momento, el colombiano llegaba con el respaldo de haber sido volante central titular en la selección de Colombia subcampeona de la Copa América 2024.

Sin embargo, su presente indica que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico, al punto de quedar afuera de un partido de máxima importancia como el Superclásico.

En medio de ese escenario, su posteo familiar sumó un nuevo capítulo a una situación que sigue abierta y que, por ahora, no encuentra señales claras de recuperación dentro del equipo.

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