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Leandro Paredes visitó a Davo Xeneize después del Superclásico y realizó un análisis totalmente inesperado

Tras ser la figura en el Monumental, el capitán xeneize participó de una charla distendida en el streaming "Puerrul". Habló de la polémica del final, reveló el deseo de "La Joya" de vestir la azul y oro y confirmó su proyecto técnico con Ángel Di María.

Leandro Paredes visitó a Davo Xeneize después del Superclásico y realizó un análisis totalmente inesperado

Luego de la victoria 1-0 de Boca Juniors ante River Plate, el clima en el mundo xeneize es de absoluta celebración. El gran protagonista de la jornada, Leandro Paredes, apareció de sorpresa en el streaming “Puerrul” junto a Davoo Xeneize y Gastón Edul para analizar lo dejado por el Superclásico y soltar varias "bombas" sobre el mercado de pases y su futuro personal.

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El festejo de Paredes tras su gol a River en el Superclásico (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

¿Fue penal la última jugada de River contra Boca?

Uno de los puntos más calientes de la charla fue la polémica jugada final entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. Paredes, con la autoridad que le da la cinta de capitán, fue contundente: “Para mí no fue penal la última. Si eso es penal, hay miles por partido. Con toda sinceridad”.

Además, el volante detalló la frialdad con la que ejecutó el penal del triunfo: “Estaba casi seguro que se iba a tirar cruzado porque Cachete Montiel le estaba hablando y dije ‘este me conoce’". Ante esa sospecha, decidió abrir el pie y colocarla en el ángulo superior izquierdo del arquero Beltrán.

Qué dijo Paredes sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca

La ilusión de los hinchas creció exponencialmente cuando Leandro se refirió a su compañero de la Selección Argentina. Ante la consulta sobre si Dybala podría sumarse tras el Mundial y finalizar su vínculo con la Roma, el "5" no dio vueltas: “Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir”. Cabe recordar que "La Joya" atraviesa un momento personal especial tras haber sido padre recientemente.

Cuál es el futuro de Leandro Paredes y Ángel Di María

Mirando más allá de su etapa como jugador, Paredes confirmó que ya tiene un proyecto definido junto a su gran amigo, "Fideo" Di María. Según reveló, formarán una dupla técnica donde él oficiará de ayudante: “Vamos a dirigir primero a Rosario Central y después a Boca”, aseguró, dejando marcados los destinos que ambos aman.

El respaldo a Úbeda y los elogios a los juveniles

El capitán también aprovechó para destacar el presente del equipo, que acumula 13 partidos invicto, y respaldó la gestión del entrenador: “Úbeda se hace querer. Es muy cercano al jugador y hoy se ganó esa confianza”.

En cuanto a los nombres propios, Paredes fue muy generoso con las apariciones de los más jóvenes:

  • Milton Delgado: “Tiene proyección de Selección sin duda. Es muy inteligente, intenso y juega muy bien”.

  • Tomás Aranda: “Es una aparición espectacular. Es muy centrado, sabe lo que tiene que hacer y cómo comportarse”.

  • Ander Herrera: El español recibió un párrafo aparte por su pasión: “Es un enfermo por estos colores y esta camiseta. No sé cómo un español está tan loco por Boca”.

Finalmente, entre risas, el volante cerró la nota bromeando con Gastón Edul sobre el cruce con Marcos Acuña en el campo, demostrando que, tras el triunfo en el Monumental, el grupo vive un momento de máxima distensión y alegría.

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