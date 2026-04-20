Leandro Paredes visitó a Davo Xeneize después del Superclásico y realizó un análisis totalmente inesperado

Qué dijo Paredes sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca

La ilusión de los hinchas creció exponencialmente cuando Leandro se refirió a su compañero de la Selección Argentina. Ante la consulta sobre si Dybala podría sumarse tras el Mundial y finalizar su vínculo con la Roma, el "5" no dio vueltas: “Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir”. Cabe recordar que "La Joya" atraviesa un momento personal especial tras haber sido padre recientemente.

Cuál es el futuro de Leandro Paredes y Ángel Di María

Mirando más allá de su etapa como jugador, Paredes confirmó que ya tiene un proyecto definido junto a su gran amigo, "Fideo" Di María. Según reveló, formarán una dupla técnica donde él oficiará de ayudante: “Vamos a dirigir primero a Rosario Central y después a Boca”, aseguró, dejando marcados los destinos que ambos aman.

El respaldo a Úbeda y los elogios a los juveniles

El capitán también aprovechó para destacar el presente del equipo, que acumula 13 partidos invicto, y respaldó la gestión del entrenador: “Úbeda se hace querer. Es muy cercano al jugador y hoy se ganó esa confianza”.

En cuanto a los nombres propios, Paredes fue muy generoso con las apariciones de los más jóvenes:

Milton Delgado: “Tiene proyección de Selección sin duda. Es muy inteligente, intenso y juega muy bien”.

Tomás Aranda: “Es una aparición espectacular. Es muy centrado, sabe lo que tiene que hacer y cómo comportarse”.

Ander Herrera: El español recibió un párrafo aparte por su pasión: “Es un enfermo por estos colores y esta camiseta. No sé cómo un español está tan loco por Boca”.

Finalmente, entre risas, el volante cerró la nota bromeando con Gastón Edul sobre el cruce con Marcos Acuña en el campo, demostrando que, tras el triunfo en el Monumental, el grupo vive un momento de máxima distensión y alegría.