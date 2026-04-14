Conmoción: un futbolista de 20 años fue asesinado en un robo al micro de su equipo

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Qué pasó con el resto del plantel tras el tiroteo

El resto de los jugadores y miembros del cuerpo técnico logró sobrevivir al ataque. En una situación desesperante, escaparon hacia la vegetación cercana para resguardarse de los disparos.

Tras el hecho, la policía local llegó al lugar e inició una investigación para esclarecer lo sucedido. Los futbolistas recibieron refugio temporal en la ciudad de Ashiresu, mientras que dirigentes del Bibiani Gold Stars brindaron asistencia al plantel afectado.

Quién era Dominic Frimpong y por qué su muerte impacta tanto

Frimpong era considerado una joven promesa del fútbol ghanés. Había llegado al Berekum Chelsea en enero de este año, a préstamo desde Aduana Stars, y en la actual temporada había disputado 13 partidos y marcado dos goles.

La Asociación de Fútbol de Ghana expresó su dolor con un mensaje contundente: “Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego reflejaban el espíritu de nuestra liga”. Además, el organismo pidió que se haga justicia y anunció que revisará los protocolos de seguridad para los equipos que viajan por carretera.

La muerte del delantero no solo enluta a su club, sino que también deja al descubierto un problema mayor. La inseguridad en los traslados se convirtió en una amenaza real, incluso en el ámbito profesional. Con apenas 20 años, Frimpong tenía una carrera por delante que quedó truncada de la manera más trágica.