Conmoción: un futbolista de 20 años fue asesinado en un robo al micro de su equipo
El delantero de 20 años murió tras recibir un disparo durante un asalto armado al autobús de su equipo. El hecho generó fuerte impacto.
El fútbol africano quedó sacudido por una tragedia que expone la vulnerabilidad de los equipos en sus traslados. Dominic Frimpong, delantero de 20 años del Berekum Chelsea, fue asesinado tras recibir un disparo en la cabeza durante un asalto armado al micro de su equipo en Ghana. El hecho ocurrió cuando la delegación regresaba de disputar un partido de la Premier League local.
Cómo fue el ataque en el que murió Dominic Frimpong
El episodio tuvo lugar en la carretera que une Bibiani con Goaso, en las cercanías de Ahyiresu. Según se informó, un grupo de hombres enmascarados bloqueó la vía y obligó a detener el autobús, para luego abrir fuego con pistolas y rifles de asalto.
De acuerdo con el comunicado oficial del club, los atacantes comenzaron a disparar mientras el conductor intentaba maniobrar para escapar. En medio del caos, Frimpong intentó descender del vehículo y fue alcanzado por una bala.
El delantero fue trasladado de urgencia al Hospital Gubernamental de Bibiani, pero los médicos confirmaron su muerte poco después, producto de la gravedad de la herida.
Qué pasó con el resto del plantel tras el tiroteo
El resto de los jugadores y miembros del cuerpo técnico logró sobrevivir al ataque. En una situación desesperante, escaparon hacia la vegetación cercana para resguardarse de los disparos.
Tras el hecho, la policía local llegó al lugar e inició una investigación para esclarecer lo sucedido. Los futbolistas recibieron refugio temporal en la ciudad de Ashiresu, mientras que dirigentes del Bibiani Gold Stars brindaron asistencia al plantel afectado.
Quién era Dominic Frimpong y por qué su muerte impacta tanto
Frimpong era considerado una joven promesa del fútbol ghanés. Había llegado al Berekum Chelsea en enero de este año, a préstamo desde Aduana Stars, y en la actual temporada había disputado 13 partidos y marcado dos goles.
La Asociación de Fútbol de Ghana expresó su dolor con un mensaje contundente: “Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego reflejaban el espíritu de nuestra liga”. Además, el organismo pidió que se haga justicia y anunció que revisará los protocolos de seguridad para los equipos que viajan por carretera.
La muerte del delantero no solo enluta a su club, sino que también deja al descubierto un problema mayor. La inseguridad en los traslados se convirtió en una amenaza real, incluso en el ámbito profesional. Con apenas 20 años, Frimpong tenía una carrera por delante que quedó truncada de la manera más trágica.