Andrea del Boca iniciará acciones legales contra Ricardo Biasotti: el duro motivo

Y luego explicó el detrás de la postura tomada por Ricardo Biasotti en el último tiempo de aparecer en los medios tras muchos años de silencio público: "Hay un objetivo: es la entrada al mundo de la política. Estaría vinculada a una eventual candidatura como diputado para el año que viene por la Libertad Avanza de la mano de su madrina política Carolina Losada que lo acompañó en la mesa de Mirtha y de Patricia Bullrich que lo acompañó en primera fila en su testimonio de las falsas denunicias", confió el conductor.

En tanto, se precisó que la actriz, que viene de tener su paso por el reality Gran Hermano, tendrá un nuevo proyecto artístico: su propia serie contando los detalles de su historia.

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La fuerte crítica de Juana Viale a Andrea del Boca

Durante la charla al aire en La noche de Mirtha (El Trece), Daniel Gómez Rinaldi le consultó a Juana Viale por su opinión sobre Andrea del Boca.

Ya conocida la postura que Mirtha Legrand tiene sobre la actriz, con quien tiene un marcado distanciamiento hace años, su nieta no dudó en dar su visión sobre la artista.

Y ahí Juana Viale sorprendió al confesar lo que piensa de la destacada artista de telenovelas: “¿Me permitís una pregunta? Vos, sos colega y actriz, ¿qué opinás de ella? Porque conocemos cómo piensa Mirtha pero no vos...”, le preguntó el periodista de espectáculos.

Y la conductora no dudó en su categórica respuesta: “Nunca compartí ningún set ningún plato con ella. Nunca, jamás la conocí. Me duele ponerme en carne de un padre que sufrió una falsa denuncia y perdió un hijo, me parece que es difícil".

"Me duele que alguien sea capaz de manipular una mente sana, virgen, joven y que tenga los resultados que tiene”, añadió Juana Viale ante la atenta mirada de Ricardo Biasotti, ex de Del Boca y padre de su hija Anna.