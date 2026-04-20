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Andrea del Boca iniciará acciones legales contra Ricardo Biasotti: el duro motivo

Tras la visita de Ricardo Biasotti al programa de Mirtha Legrand, la actriz Andrea del Boca tendría decidido llevar a la Justicia a su ex y a la producción del programa.

20 abr 2026, 15:35
Andrea del Boca iniciará acciones legales contra Ricardo Biasotti: el duro motivo
Andrea del Boca iniciará acciones legales contra Ricardo Biasotti: el duro motivo

Andrea del Boca iniciará acciones legales contra Ricardo Biasotti: el duro motivo

Ricardo Biasotti estuvo presente en la mesa de Mirtha Legrand del último sábado que estuvo a cargo de Juana Viale y se refirió a su batalla de años con su ex pareja Andrea del Boca, tras ser sobreseido en 2023 por la Justicia en la causa de abuso sexual iniciada por su hija Anna del Boca.

"La tristeza es muy profunda y el daño también. Es mi hija y la voy a querer toda mi vida, todo se potencia con la exposición mediática. Yo tengo un juicio pendiente con Andrea por el programa de Susana Giménez, hasta Susana tomó partido en ese programa. Susana es Susana, la conocemos, pero ahí se equivocó mal pero me sentaría a hablar con ella", indicó Biasotti en la mesa televisiva, donde también se encontraban los periodistas Daniel Gómez Rinaldi y Edgardo Alfano y la Senadora Nacional Carolina Losada.

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Lo cierto es que en el ciclo Intrusos (América Tv) informaron este lunes que tras la emisión de ese programa del sábado, Andrea del Boca tendría intenciones de llevar a Ricardo Biasotti y a la producción de Mirtha Legrand a la Justicia.

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"En principio los abogados de Andrea del Boca tanto en lo civil como en lo penal están evaluando iniciar acciones legales contra Biasotti y contra la producción de Mirtha Legrand por el programa del sábado a la noche donde considera más de uno que se ha hecho apología del delito de la pedofilia cuando en un momento se dice en boca de Biasotti y Carolina Losada, que estaba como invitada, que no había que creerle a las víctimas infantiles. Esto constituiría una apología del delito", indicó Rodrigo Lussich.

Y luego explicó el detrás de la postura tomada por Ricardo Biasotti en el último tiempo de aparecer en los medios tras muchos años de silencio público: "Hay un objetivo: es la entrada al mundo de la política. Estaría vinculada a una eventual candidatura como diputado para el año que viene por la Libertad Avanza de la mano de su madrina política Carolina Losada que lo acompañó en la mesa de Mirtha y de Patricia Bullrich que lo acompañó en primera fila en su testimonio de las falsas denunicias", confió el conductor.

En tanto, se precisó que la actriz, que viene de tener su paso por el reality Gran Hermano, tendrá un nuevo proyecto artístico: su propia serie contando los detalles de su historia.

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La fuerte crítica de Juana Viale a Andrea del Boca

Durante la charla al aire en La noche de Mirtha (El Trece), Daniel Gómez Rinaldi le consultó a Juana Viale por su opinión sobre Andrea del Boca.

Ya conocida la postura que Mirtha Legrand tiene sobre la actriz, con quien tiene un marcado distanciamiento hace años, su nieta no dudó en dar su visión sobre la artista.

Y ahí Juana Viale sorprendió al confesar lo que piensa de la destacada artista de telenovelas: “¿Me permitís una pregunta? Vos, sos colega y actriz, ¿qué opinás de ella? Porque conocemos cómo piensa Mirtha pero no vos...”, le preguntó el periodista de espectáculos.

Y la conductora no dudó en su categórica respuesta: “Nunca compartí ningún set ningún plato con ella. Nunca, jamás la conocí. Me duele ponerme en carne de un padre que sufrió una falsa denuncia y perdió un hijo, me parece que es difícil".

"Me duele que alguien sea capaz de manipular una mente sana, virgen, joven y que tenga los resultados que tiene”, añadió Juana Viale ante la atenta mirada de Ricardo Biasotti, ex de Del Boca y padre de su hija Anna.

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