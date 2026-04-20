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SENTENCIA

Absolvieron al ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos jóvenes en La Plata

El tribunal concluyó que no hubo intención de matar y consideró que el hecho debía encuadrarse como lesiones, un delito ya prescripto. El fiscal había pedido seis años de prisión y la querella, ocho.

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El fallo, dictado tras las audiencias realizadas a comienzos de marzo, concluyó que el hecho no fue intencional. Según indicaron fuentes judiciales, los jueces entendieron que se trató de un episodio accidental y descartaron la hipótesis de un ataque deliberado contra las víctimas.

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Además, los magistrados consideraron que la figura penal adecuada era la de lesiones y no la de tentativa de homicidio. Bajo esa calificación, determinaron que la acción ya se encontraba prescripta, por lo que correspondía la absolución del imputado.

De qué se acusaba al ex marido de Píparo

El episodio ocurrió pocas horas después de que Buzali y su entonces pareja, la funcionaria del Banco Nación Carolina Píparo (49), fueran víctimas de un asalto cometido por seis personas que se desplazaban en tres motos. El robo sucedió en la puerta de una vivienda ubicada en la zona de 47 entre 15 y 16, donde habían dejado al padre de la dirigente tras los festejos de Año Nuevo.

Tras ese hecho, la pareja se dirigía a una comisaría para realizar la denuncia cuando se cruzó con un ciclomotor. De acuerdo con la reconstrucción del caso, Buzali creyó que se trataba de los asaltantes y, en medio de una maniobra brusca, embistió el vehículo, lo que provocó heridas en los dos ocupantes.

Durante el juicio, el fiscal sostuvo que la conducta debía encuadrarse como un intento de homicidio y solicitó una pena de seis años de prisión. En la misma línea, los abogados de las víctimas reclamaron una condena de ocho años.

Antes de que el tribunal iniciara la deliberación, el acusado hizo uso de su derecho a declarar y pidió disculpas. "Pido perdón. Si cometí algún error fue sin intención", afirmó ante los jueces.

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