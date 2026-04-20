El show de Felipe Melo en redes: festejó el triunfo de Boca ante River con una frase lapidaria

Qué dijo Felipe Melo tras el final del Superclásico

Una vez consumada la victoria xeneize en Núñez, y con las imágenes de los jugadores de Boca festejando en el césped del Monumental de fondo, llegó el cierre de oro. Entre risas a carcajadas, el ídolo brasileño sentenció la jornada con una frase que rápidamente se volvió tendencia: "Ganó el más grande de Argentina. Dale Boca, papá".

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Este nuevo episodio ratifica el vínculo sentimental que une a Felipe Melo con el club de la Ribera, una relación que nunca ocultó durante su etapa como profesional. A pesar de estar retirado, el brasileño dejó en claro que su presencia se hace sentir en cada Superclásico, utilizando el alcance de sus redes para jugar su propio partido y celebrar lo que considera la jerarquía absoluta de Boca en el país.

Con este explosivo contenido, el ex futbolista no solo se volvió viral, sino que alimentó una rivalidad que, para él, se vive con la misma intensidad que si estuviera vistiendo la camiseta dentro del campo de juego.