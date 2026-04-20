En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Felipe Melo
Boca
FÚTBOL

El show de Felipe Melo en redes: festejó el triunfo de Boca ante River con una frase lapidaria

El ex volante brasileño, confeso hincha de Boca, vivió el partido a través de Instagram con videos picantes, chicanas para el "Millonario" y un cierre viral que encendió la polémica.

El show de Felipe Melo en redes: festejó el triunfo de Boca ante River con una frase lapidaria

El Superclásico del fútbol argentino siempre trasciende fronteras, y esta vez el protagonista de los festejos no estuvo dentro de la cancha, sino detrás de una pantalla. Felipe Melo, el ex volante brasileño ya retirado del fútbol profesional, celebró con euforia el triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental, reafirmando una vez más su fanatismo incondicional por los colores azul y oro.

Leé también Boca le ganó a River en el Monumental con un gol de Paredes y se quedó con el Superclásico
Boca le ganó a River en el Monumental con un gol de Paredes y se quedó con el Superclásico

A través de sus historias de Instagram, el ex jugador de Fluminense y Palmeiras montó un verdadero "show" minuto a minuto. El despliegue comenzó mucho antes del pitazo inicial. Desde su auto, Melo ya marcaba el tono de lo que sería su tarde: "Pará, pará, pará. Hoy juega Boca, papá. En la casa de las Gallinas", lanzó desafiante, anticipando una jornada cargada de folclore futbolero.

Cómo fue el festejo de Felipe Melo por el penal de Boca

Fiel a su estilo polémico y sin filtros, el brasileño siguió las acciones del partido mediante su tablet. El momento de mayor tensión llegó con la sanción de un penal a favor del conjunto de La Ribera. Mientras Leandro Paredes se acomodaba para ejecutar desde los doce pasos, Melo no ocultó su nerviosismo y su verborragia: "Las gallinas son así. Dale Paredes, papá. Suerte", gritó frente a sus seguidores.

Tras la conversión del volante argentino, las redes sociales del brasileño se inundaron de contenido celebrando la ventaja parcial, manteniendo el micrófono abierto para que sus fans sintieran su pasión como si fuera un hincha más en la tribuna.

Qué dijo Felipe Melo tras el final del Superclásico

Una vez consumada la victoria xeneize en Núñez, y con las imágenes de los jugadores de Boca festejando en el césped del Monumental de fondo, llegó el cierre de oro. Entre risas a carcajadas, el ídolo brasileño sentenció la jornada con una frase que rápidamente se volvió tendencia: "Ganó el más grande de Argentina. Dale Boca, papá".

Embed

Este nuevo episodio ratifica el vínculo sentimental que une a Felipe Melo con el club de la Ribera, una relación que nunca ocultó durante su etapa como profesional. A pesar de estar retirado, el brasileño dejó en claro que su presencia se hace sentir en cada Superclásico, utilizando el alcance de sus redes para jugar su propio partido y celebrar lo que considera la jerarquía absoluta de Boca en el país.

Con este explosivo contenido, el ex futbolista no solo se volvió viral, sino que alimentó una rivalidad que, para él, se vive con la misma intensidad que si estuviera vistiendo la camiseta dentro del campo de juego.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Felipe Melo Boca River
Notas relacionadas
Los mejores memes y cargadas de Boca a River tras la victoria en el Superclásico
Sorpresa en River: el posteo de Castaño tras no ser convocado en el Superclásico que generó revuelo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar