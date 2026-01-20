Boca en alerta: el gesto contundente de Hinestroza que lo aleja del Xeneize mientras Riquelme negocia por él

En concreto, empezó a seguir a Lucas Freitas y a sus compatriotas Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez, todos integrantes del actual plantel de Vasco. El gesto, simple pero elocuente en tiempos de mercado de pases, reforzó la sensación de que el extremo podría inclinarse por la opción brasileña.

En Boca, la situación genera inquietud. Hinestroza es un jugador que Claudio Úbeda considera clave para reforzar las bandas, por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar en un esquema ofensivo. Juan Román Riquelme, que venía encabezando las negociaciones con optimismo, ahora evalúa los próximos pasos en un contexto que se volvió mucho más complejo.

El tiempo corre y el Xeneize se prepara para su debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, el domingo 25 de enero desde las 18.30 en la Bombonera. Mientras tanto, el mercado sigue abierto y el futuro de Hinestroza, que parecía tener destino azul y oro, hoy aparece más cerca de Río de Janeiro que de la Ribera.