Deportes
Boca
Riquelme
BOMBAZO

Boca en alerta: el gesto contundente de Hinestroza que lo aleja del Xeneize mientras Riquelme negocia por él

Mientras Juan Román Riquelme intenta cerrar la transferencia, un movimiento del colombiano en redes sociales alimentó la versión de un giro en su futuro y encendió las alarmas en la Ribera.

Cuando todo parecía encaminado para que Marino Hinestroza se convirtiera en el primer refuerzo de Boca de cara a la temporada 2026, la negociación sufrió un giro inesperado que volvió a ponerla en duda. La irrupción de Vasco da Gama, con una oferta económica superior, no solo modificó el escenario entre los clubes, sino que además provocó un gesto del propio futbolista colombiano que generó preocupación en el Mundo Xeneize.

image

Atlético Nacional había avanzado en los últimos días con Boca en un acuerdo que rondaba los cinco millones de dólares por el 100% del pase del extremo de 23 años. La operación incluía además una plusvalía en una futura venta, y en la Ribera confiaban en cerrar la transferencia para que el jugador se sumara cuanto antes a la pretemporada. Sin embargo, el club colombiano recibió en las últimas horas una propuesta mejorada desde Brasil, cercana a los seis millones de dólares, que cambió por completo el panorama.

Desde Medellín, el visto bueno a la oferta de Vasco fue inmediato. La diferencia económica inclinó la balanza y dejó a Boca en una posición incómoda, obligado a decidir si entra en una puja o se retira de la negociación. Mientras tanto, la definición quedó en manos del futbolista.

Qué gesto de Hinestroza encendió las alarmas en Boca

Aunque todavía no hubo una comunicación oficial sobre su futuro, Hinestroza dejó una señal que no pasó desapercibida. Apenas se conoció que Vasco da Gama había tomado la delantera en la negociación, el colombiano comenzó a seguir en redes sociales a varios futbolistas del conjunto carioca, un movimiento que fue interpretado como un guiño claro hacia el club brasileño.

En concreto, empezó a seguir a Lucas Freitas y a sus compatriotas Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez, todos integrantes del actual plantel de Vasco. El gesto, simple pero elocuente en tiempos de mercado de pases, reforzó la sensación de que el extremo podría inclinarse por la opción brasileña.

En Boca, la situación genera inquietud. Hinestroza es un jugador que Claudio Úbeda considera clave para reforzar las bandas, por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar en un esquema ofensivo. Juan Román Riquelme, que venía encabezando las negociaciones con optimismo, ahora evalúa los próximos pasos en un contexto que se volvió mucho más complejo.

El tiempo corre y el Xeneize se prepara para su debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, el domingo 25 de enero desde las 18.30 en la Bombonera. Mientras tanto, el mercado sigue abierto y el futuro de Hinestroza, que parecía tener destino azul y oro, hoy aparece más cerca de Río de Janeiro que de la Ribera.

