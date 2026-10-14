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PROFUNDO DOLOR

Murió el "Roña" Castro: el recuerdo de la épica "Mano de Dios" con la que se consagró en México

Murió el excampeón mundial Jorge "Locomotora" Castro a los 59 años. El recuerdo de su histórica pelea contra Jackson y su legado.

Jorge Locomotora Castro murió a los 59 años

Jorge "Locomotora" Castro murió a los 59 años

El boxeo nacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del excampeón mundial de la categoría mediano de la AMB, Jorge “Locomotora” Castro, ocurrido durante la madrugada de este miércoles a los 59 años. También conocido popularmente como “El Roña”, el histórico pugilista se descompensó mientras se encontraba en el interior del Bingo de Morón, ubicado sobre la calle San Martín, en el sector de máquinas.

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Tras una llamada al 911, efectivos de la patrulla del municipio y personal de asistencia médica acudieron al establecimiento, donde constataron el deceso del deportista. De acuerdo con los primeros reportes policiales, Castro padecía diabetes, por lo que la Justicia abrió una causa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, con intervención de la UFI N.º 8 de Morón. En los últimos años, el exatleta había volcado su actividad al trabajo social, sosteniendo de manera activa comedores y merenderos en el conurbano bonaerense.

Cómo fue la épica "Mano de Dios" con la que el Roña Castro noqueó a John David Jackson

La partida del santacruceño trae de inmediato a la memoria uno de los capítulos más dramáticos de la historia del deporte argentino. El 10 de diciembre de 1994, en el Estadio de Béisbol de Monterrey, México, Castro protagonizó una batalla inolvidable en su segunda defensa del título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo frente al estadounidense John David Jackson.

Aquel combate llegaba rodeado de tensión política, ya que la AMB le había quitado el cinturón a Jackson en las oficinas, desencadenando una batalla judicial en Estados Unidos. Bajo la organización del mítico promotor Don King, la velada mexicana reunió a grandes figuras como Ricardo "Finito" López, Frankie Randall, Félix Trinidad y Julio César Chávez.

El desarrollo del pleito fue sumamente adverso para el argentino de 27 años, quien llegaba con un récord de 95 victorias, cuatro derrotas y dos empates. Jackson dominó la contienda gracias a su guardia zurda y alcance, provocándole serias heridas en el rostro. “Tenía dos tajos en cada párpado, la boca rota también. Estaba liquidado”, recordaba el propio Castro sobre ese momento en el que el médico estuvo a punto de parar la pelea tras el octavo asalto. Sin embargo, su manager Luis Spada le pidió al profesional: “¡Dele el round de campeón!”, y el árbitro sudafricano Stanley Christodoulou le permitió continuar.

A falta de un minuto para terminar el noveno asalto, cuando el argentino estaba acorralado sobre las cuerdas y muy abajo en las tarjetas, sacó un zurdazo milagroso que impactó en la barbilla del estadounidense. “Yo tiré la derecha para noquearlo y lo agarré con la izquierda. Cuando uno tira una mano, vuelve con la otra. Lo agarré con la izquierda en la punta de la pera y se le apagó la luz”, relató el Roña. Jackson cayó, se levantó tambaleándose y volvió a ser derribado dos veces más antes de sellarse el nocaut técnico.

Por qué esa pelea con Jackson quedó marcada como un hito imborrable

La dramática victoria de Castro fue galardonada por la prestigiosa revista The Ring como la mejor pelea y el mejor round de aquel año. Bautizada como "La Mano de Dios", la acción tuvo el reconocimiento del propio Diego Armando Maradona durante una cena en la que ambos compartieron anécdotas sobre sus hazañas deportivas en territorio mexicano.

Años más tarde, en 1998, el santacruceño volvió a vencer a Jackson por decisión unánime en Cipolletti y tiempo después se reencontraron con afecto en el Madison Square Garden. Al rememorar la vigencia de aquella noche inolvidable en Monterrey, el Roña había dejado una frase que hoy resuena como su propio epitafio: “Me voy a morir y esto va a seguir vigente. Es una pelea histórica para los argentinos y para el mundo”.

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