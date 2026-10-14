A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONMOCIÓN

Murió a los 59 años Jorge "Roña" Castro: se descompensó en un bingo de Morón

El excampeón mundial de boxeo Jorge Fernando “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón.

14 oct 2026, 06:47
Murió a los 59 años Jorge Roña Castro:&nbsp; se descompensó en un bingo de Morón

Murió a los 59 años Jorge "Roña" Castro:  se descompensó en un bingo de Morón

Murió a los 59 años Jorge Roña Castro:&nbsp; se descompensó en un bingo de Morón

Murió a los 59 años Jorge "Roña" Castro:  se descompensó en un bingo de Morón

El ex campeón mundial de peso mediano Jorge “Locomotora” Castro, conocido como Roña, murió este miércoles a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón. Las causas del fallecimiento aún no se conocieron.

De acuerdo con el parte policial, el exboxeador se encontraba en el sector de máquinas del establecimiento cuando se sintió mal. Un médico del servicio de asistencia que acudió al lugar constató su muerte. En el caso interviene la UFI N.º 8 de Morón.

Conocido también como “Locomotora”, Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Su nombre trascendió el ambiente deportivo y lo convirtió en una figura popular, reconocida tanto por su resistencia arriba del ring como por su historia de vida.

La pelea que convirtió al Roña Castro en una leyenda

En 1994 conquistó el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer a Reggie Johnson en Tucumán. Ese mismo año protagonizó uno de los combates más recordados del boxeo argentino frente al estadounidense John David Jackson, en Monterrey, México.

Castro atravesaba una pelea muy desfavorable cuando consiguió derribar a su rival y cambiar el resultado. Aquella remontada fue distinguida por la revista The Ring como la mejor pelea de 1994.

Su compromiso solidario fuera del ring

En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su vida. Sin embargo, logró recuperarse y volvió a boxear. Con los años, otra faceta comenzó a ocupar un lugar central en su vida: la ayuda a quienes atravesaban dificultades económicas.

Durante la pandemia impulsó comedores y merenderos en el conurbano bonaerense y colaboró con otros espacios comunitarios. En el último tiempo se había instalado en Morón, donde trabajaba para abrir un nuevo comedor. La solidaridad se convirtió así en una parte fundamental de su historia después del retiro.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Roña Castro

Lo más visto