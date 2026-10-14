Murió a los 59 años Jorge "Roña" Castro:  se descompensó en un bingo de Morón

Castro atravesaba una pelea muy desfavorable cuando consiguió derribar a su rival y cambiar el resultado. Aquella remontada fue distinguida por la revista The Ring como la mejor pelea de 1994.

Su compromiso solidario fuera del ring

En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su vida. Sin embargo, logró recuperarse y volvió a boxear. Con los años, otra faceta comenzó a ocupar un lugar central en su vida: la ayuda a quienes atravesaban dificultades económicas.

Durante la pandemia impulsó comedores y merenderos en el conurbano bonaerense y colaboró con otros espacios comunitarios. En el último tiempo se había instalado en Morón, donde trabajaba para abrir un nuevo comedor. La solidaridad se convirtió así en una parte fundamental de su historia después del retiro.