La triste y última foto que compartió Jorge "Roña" Castro antes de morir junto a su novia y su suegra

Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón. Un médico que acudió al lugar constató su muerte. Las causas del fallecimiento aún no habían sido determinadas.

El dolor de su novia, con quien había compartido el almuerzo

Noelia, quien aparecía junto a él en aquella fotografía familiar, expresó su tristeza a través de una conmovedora despedida en Instagram.

“Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió al recordar los años que habían compartido.

En otro tramo de la publicación, destacó el acompañamiento mutuo que sostuvo la relación: “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos”.

La joven también recordó los viajes, la convivencia y las palabras de cariño del exboxeador. Finalmente, lo despidió con un mensaje cargado de dolor: “Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”.