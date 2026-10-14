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La triste y última foto que compartió Jorge "Roña" Castro antes de morir junto a su novia y su suegra

Tres días antes de que se conociera su fallecimiento a los 59 años, el excampeón mundial publicó una imagen junto a su novia y su suegra. Qué escribió sobre aquel encuentro familiar.

14 oct 2026, 08:19
La triste y última foto que compartió Jorge Roña Castro antes de morir junto a su novia y su suegra

La triste y última foto que compartió Jorge "Roña" Castro antes de morir junto a su novia y su suegra

La triste y última foto que compartió Jorge Roña Castro antes de morir junto a su novia y su suegra

La triste y última foto que compartió Jorge "Roña" Castro antes de morir junto a su novia y su suegra

Una comida familiar, una celebración de cumpleaños y una broma. Así fue una de las últimas publicaciones de Jorge “Roña” Castro, quien murió a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón.

El domingo 11 de octubre, el excampeón mundial de boxeo compartió en su cuenta de Facebook una fotografía en la que aparecía acompañado por su novia, Noelia Vigliarolo, y su suegra. El motivo del encuentro era el cumpleaños de la madre de su pareja, a quien había invitado a almorzar.

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Con su habitual sentido del humor, Castro acompañó la postal con un mensaje dedicado a la cumpleañera: “Hola, hoy es el cumpleaños de la suegra, así que la invité a almorzar y el que quiera que se vaya anotando porque quiere tener marido”.

La imagen retrataba un momento cotidiano del exdeportista junto a sus afectos. Apenas tres días después, aquella publicación adquirió otro significado al conocerse la noticia de su fallecimiento.

Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón. Un médico que acudió al lugar constató su muerte. Las causas del fallecimiento aún no habían sido determinadas.

El dolor de su novia, con quien había compartido el almuerzo

Noelia, quien aparecía junto a él en aquella fotografía familiar, expresó su tristeza a través de una conmovedora despedida en Instagram.

“Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió al recordar los años que habían compartido.

En otro tramo de la publicación, destacó el acompañamiento mutuo que sostuvo la relación: “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos”.

La joven también recordó los viajes, la convivencia y las palabras de cariño del exboxeador. Finalmente, lo despidió con un mensaje cargado de dolor: “Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”.

     

 

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