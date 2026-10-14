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El desgarrador mensaje de la novia de Jorge "Roña" Castro tras su muerte: "La casa va a estar..."

Noelia Vigliarolo despidió al excampeón mundial con una conmovedora publicación. Apenas tres días antes, el exboxeador había compartido una foto junto a ella y su suegra durante un almuerzo familiar.

14 oct 2026, 08:05
El desgarrador mensaje de la novia de Jorge Roña Castro tras su muerte: La casa va a estar...

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La muerte de Jorge “Roña” Castro a los 59 años dejó un profundo dolor entre sus seres queridos. En medio de la tristeza, su novia, Noelia Vigliarolo, publicó una emotiva despedida en Instagram, donde recordó los años que compartieron y expresó cuánto lo va a extrañar.

“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

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En su mensaje, Noelia evocó la vida cotidiana que habían construido y destacó el acompañamiento mutuo que marcó su relación, incluso en los momentos de diferencias.

“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, expresó. Luego, agregó: “Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos, compartimos… Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”.

La despedida terminó con palabras que reflejaron su dolor: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”.

Una de las últimas fotos del Roña Castro: un almuerzo familiar y un mensaje con humor

Apenas tres días antes de que se conociera su fallecimiento, Castro había compartido en Facebook una postal de un encuentro familiar. En la imagen, publicada el domingo 11 de octubre, se lo veía junto a Noelia y a su suegra, a quien había invitado a almorzar por su cumpleaños.

Fiel a su humor, el exboxeador acompañó la fotografía con un comentario distendido: “Hola, hoy es el cumpleaños de la suegra, así que la invité a almorzar y el que quiera que se vaya anotando porque quiere tener marido”.

La publicación quedó como el registro de uno de sus últimos momentos compartidos en redes sociales: una comida en familia, junto a su pareja y con una broma dedicada a la cumpleañera.

La noticia de su muerte se conoció este miércoles 14 de octubre. Castro sufrió una descompensación mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón y un médico que acudió al establecimiento constató su fallecimiento. Las causas de su muerte aún no habían sido determinadas.

     

 

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