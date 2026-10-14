El desgarrador mensaje de la novia de Jorge "Roña" Castro tras su muerte: "La casa va a estar..."

La despedida terminó con palabras que reflejaron su dolor: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”.

Una de las últimas fotos del Roña Castro: un almuerzo familiar y un mensaje con humor

Apenas tres días antes de que se conociera su fallecimiento, Castro había compartido en Facebook una postal de un encuentro familiar. En la imagen, publicada el domingo 11 de octubre, se lo veía junto a Noelia y a su suegra, a quien había invitado a almorzar por su cumpleaños.

Fiel a su humor, el exboxeador acompañó la fotografía con un comentario distendido: “Hola, hoy es el cumpleaños de la suegra, así que la invité a almorzar y el que quiera que se vaya anotando porque quiere tener marido”.

La publicación quedó como el registro de uno de sus últimos momentos compartidos en redes sociales: una comida en familia, junto a su pareja y con una broma dedicada a la cumpleañera.

La noticia de su muerte se conoció este miércoles 14 de octubre. Castro sufrió una descompensación mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón y un médico que acudió al establecimiento constató su fallecimiento. Las causas de su muerte aún no habían sido determinadas.