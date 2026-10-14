De qué murió Jorge "Roña" Castro en un bingo de Morón

La Justicia investiga la muerte del Roña Castro

Tras constatarse el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue. La Justicia inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de muerte”, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del episodio.

Los resultados de las actuaciones y los estudios correspondientes serán fundamentales para determinar qué provocó la descompensación que sufrió el exdeportista.

Jorge “Roña” Castro, del título mundial al reconocimiento popular

Castro fue una de las figuras destacadas del boxeo argentino. En 1994 alcanzó uno de los grandes hitos de su carrera al consagrarse campeón mundial de peso mediano, un logro que lo ubicó entre los protagonistas del deporte nacional.

Su extensa trayectoria y su personalidad lo convirtieron en un personaje reconocido también fuera del ring. Conocido como “Roña” y “Locomotora”, construyó un vínculo con el público que continuó después de su retiro.

La noticia de su muerte a los 59 años conmocionó al ámbito deportivo argentino, que despide a uno de sus nombres más populares.