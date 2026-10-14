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De qué murió Jorge "Roña" Castro en un bingo de Morón

El excampeón mundial murió a los 59 años durante la madrugada de este miércoles en Morón. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y busca determinar qué provocó la descompensación.

14 oct 2026, 08:35
De qué murió Jorge Roña Castro en un bingo de Morón

De qué murió Jorge "Roña" Castro en un bingo de Morón

De qué murió Jorge Roña Castro en un bingo de Morón

De qué murió Jorge "Roña" Castro en un bingo de Morón

Se conocieron detalles sobre las últimas horas de Jorge “Roña” Castro, quien murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años tras sufrir una descompensación en el Bingo de Morón.

El episodio ocurrió cerca de las tres de la madrugada, cuando el exboxeador se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento. La situación motivó la intervención de un equipo de salud que acudió para asistirlo.

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Según informó el cronista Lucas Jerez en Arriba Argentinos (El Trece), los profesionales intentaron reanimarlo, pero las maniobras no lograron salvarle la vida.

El excampeón mundial padecía diabetes. Si bien las primeras versiones mencionaron una posible complicación vinculada con esa enfermedad, la causa de su muerte todavía debe ser confirmada.

La Justicia investiga la muerte del Roña Castro

Tras constatarse el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue. La Justicia inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de muerte”, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del episodio.

Los resultados de las actuaciones y los estudios correspondientes serán fundamentales para determinar qué provocó la descompensación que sufrió el exdeportista.

Jorge “Roña” Castro, del título mundial al reconocimiento popular

Castro fue una de las figuras destacadas del boxeo argentino. En 1994 alcanzó uno de los grandes hitos de su carrera al consagrarse campeón mundial de peso mediano, un logro que lo ubicó entre los protagonistas del deporte nacional.

Su extensa trayectoria y su personalidad lo convirtieron en un personaje reconocido también fuera del ring. Conocido como “Roña” y “Locomotora”, construyó un vínculo con el público que continuó después de su retiro.

La noticia de su muerte a los 59 años conmocionó al ámbito deportivo argentino, que despide a uno de sus nombres más populares.

     

 

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