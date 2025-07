Murió un ídolo de la Fiorentina y ex rival de Maradona: la dura hipótesis de las autoridades

El mensaje de la Fiorentina tras la noticia de la muerte de Pin

Apenas se conoció la muerte del exjugador, la Fiorentina publicó un mensaje oficial en sus redes sociales:

“El presidente Commisso, su esposa Catherine, el director general Alessandro Ferrari, el director deportivo Daniele Pradè, el señor Pioli y toda la Fiorentina se unen al dolor de la familia Pin y expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Celeste”.

El mensaje se replicó también en medios italianos y portales deportivos, reflejando la conmoción que generó la noticia entre los seguidores del club y el ambiente futbolero en general.

¿Qué se sabe sobre las circunstancias de su muerte?

Según el reporte de La Gazzetta dello Sport, la policía local investiga la muerte como un posible suicidio, aunque aún no se han difundido resultados concluyentes. El hallazgo se produjo en su vivienda particular, ubicada en la ciudad de Florencia, donde vivía desde hacía años. La familia, por el momento, no emitió declaraciones públicas.

La muerte de Celeste Pin sacude a la Fiorentina y reaviva la memoria de una época en la que el fútbol italiano brillaba con fuerza, con nombres propios que marcaron historia dentro y fuera del país. Su legado, especialmente en Florencia, permanecerá entre quienes lo vieron defender con pasión los colores violeta.