Brasil goleó a Escocia, terminó primero en su grupo y celebró el regreso de Neymar

Escocia intentó reaccionar con algunos ataques por las bandas y centros al área, aunque no logró transformar esas aproximaciones en situaciones claras de gol durante la primera etapa.

En el complemento, Brasil administró la ventaja y continuó generando ocasiones. Vinicius estuvo cerca de completar su triplete, mientras que Bruno participó de una destacada acción individual que terminó con la asistencia para que Matheus Cunha estableciera el 3 a 0 definitivo.

Con el resultado resuelto, el conjunto sudamericano redujo la intensidad y Escocia dispuso de algunas oportunidades para descontar. Sin embargo, el arquero Alisson respondió con intervenciones que mantuvieron el arco en cero.

La otra noticia destacada de la jornada fue el regreso de Neymar. El delantero volvió a jugar tras su recuperación física e ingresó durante los minutos finales, sumando sus primeros minutos en el torneo.

Con la victoria ante Escocia y el empate de Marruecos, Brasil cerró la fase de grupos en el primer puesto y avanzó a la siguiente instancia del Mundial. Vinicius Junior fue una de las figuras del encuentro al marcar dos goles y participar de las principales acciones ofensivas del equipo de Ancelotti.