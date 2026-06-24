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Brasil goleó a Escocia, terminó primero en su grupo y celebró el regreso de Neymar

La selección de Carlo Ancelotti se impuso 3 a 0 con dos goles de Vinicius Junior y otro de Matheus Cunha. Con el triunfo, aseguró el primer puesto de su zona en el Mundial 2026 y tuvo el regreso de Neymar tras su recuperación.

Marina Jiménez Conde
por Marina Jiménez Conde |
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Vinicius Jr. marcó un doblete y Neymar tuvo su debut en el Mundial. (Foto: Reuters).

Vinicius Jr. marcó un doblete y Neymar tuvo su debut en el Mundial. (Foto: Reuters).

Brasil venció 3 a 0 a Escocia, aseguró el primer puesto de su grupo en el Mundial 2026 y avanzó a la siguiente fase con una actuación en la que se destacó Vinicius Junior, autor de dos goles. Además, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti tuvo el regreso de Neymar, que sumó minutos tras ingresar en el tramo final del encuentro.

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La selección brasileña abrió el marcador a los seis minutos del primer tiempo luego de un error en la salida de Escocia. Scott McKenna intentó jugar desde el fondo bajo presión de Rayan, la pelota rebotó en el delantero brasileño y le quedó servida a Vinicius, que definió para el 1 a 0.

El arquero Allison mantuvo la valla en cero. (Foto: Reuters).

El arquero Allison mantuvo la valla en cero. (Foto: Reuters).

A partir de esa ventaja temprana, Brasil volvió a generar peligro aprovechando las dificultades de su rival para salir jugando desde el fondo. Vinicius llegó a convertir nuevamente, pero la acción fue anulada por el VAR debido a una infracción previa sobre Jack Hendry.

La presión alta volvió a ser determinante en el segundo gol. Tras un rechazo corto de Andrew Robertson, Brasil recuperó la posesión y la jugada terminó con un centro que encontró otra vez a Vinicius para ampliar la diferencia.

Escocia intentó reaccionar con algunos ataques por las bandas y centros al área, aunque no logró transformar esas aproximaciones en situaciones claras de gol durante la primera etapa.

En el complemento, Brasil administró la ventaja y continuó generando ocasiones. Vinicius estuvo cerca de completar su triplete, mientras que Bruno participó de una destacada acción individual que terminó con la asistencia para que Matheus Cunha estableciera el 3 a 0 definitivo.

Con el resultado resuelto, el conjunto sudamericano redujo la intensidad y Escocia dispuso de algunas oportunidades para descontar. Sin embargo, el arquero Alisson respondió con intervenciones que mantuvieron el arco en cero.

La otra noticia destacada de la jornada fue el regreso de Neymar. El delantero volvió a jugar tras su recuperación física e ingresó durante los minutos finales, sumando sus primeros minutos en el torneo.

Con la victoria ante Escocia y el empate de Marruecos, Brasil cerró la fase de grupos en el primer puesto y avanzó a la siguiente instancia del Mundial. Vinicius Junior fue una de las figuras del encuentro al marcar dos goles y participar de las principales acciones ofensivas del equipo de Ancelotti.

Marina Jiménez Conde
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