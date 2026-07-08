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La palabra de Julieta Prandi ante el rumor de separación de Emanuel Ortega: "Estoy con..."

Luego de que Pilar Smith asegurara en LAM que estaba separada, Julieta Prandi rompió el silencio y habló con PrimiciasYa.

8 jul 2026, 22:09
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julieta prandi y emanuel ortega
julieta prandi y emanuel ortega

En medio de las versiones que comenzaron a circular sobre una supuesta ruptura con Emanuel Ortega, Julieta Prandi salió a aclarar la situación y negó de manera categórica que la pareja haya atravesado una separación.

El rumor había sido instalado por Pilar Smith en LAM (América TV), donde aseguró que la modelo y el cantante habrían decidido ponerle punto final a su relación.

Tras la repercusión, PrimiciasYa se comunicó con Prandi para conocer su palabra. Lejos de confirmar la versión, la modelo fue contundente. Ante la consulta, aseguró: "Noooo".

Luego, reforzó su desmentida con un dato que no dejó lugar a dudas: "Estoy con Manu en casa cenando". Por último, cerró el tema con una frase que echó por tierra todas las especulaciones: "Nada que ver".

Qué había contado Pilar Smith sobre la supuesta separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En medio de un enigmático que mantuvo en vilo a los panelistas de LAM (América TV), Pilar Smith sorprendió al asegurar que Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habrían separado.

"Él hizo algo en actuación, ella hizo más cosas, es conductora, modelo, influencer, dijiste. Él no es actor. Pero actuó", había dicho Ángel de Brito para dar las primeras pistas sobre la pareja en cuestión.

Luego, Smith recordó cómo había comenzado la historia de amor entre la modelo y el cantante. "Se conocieron por las redes sociales, o sea, se conocían porque son famosos, pero en época de pandemia, a través de las redes, él le escribe a ella por Instagram", reveló.

Acto seguido, la periodista afirmó que la pareja se había separado, una versión que rápidamente generó repercusión. Además, dejó entrever que, según había comentado Pepe Ochoa, Prandi habría vuelto con un ex: el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli.

     

 

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