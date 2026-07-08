La palabra de Julieta Prandi ante el rumor de separación de Emanuel Ortega: "Estoy con..."

Qué había contado Pilar Smith sobre la supuesta separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En medio de un enigmático que mantuvo en vilo a los panelistas de LAM (América TV), Pilar Smith sorprendió al asegurar que Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habrían separado.

"Él hizo algo en actuación, ella hizo más cosas, es conductora, modelo, influencer, dijiste. Él no es actor. Pero actuó", había dicho Ángel de Brito para dar las primeras pistas sobre la pareja en cuestión.

Luego, Smith recordó cómo había comenzado la historia de amor entre la modelo y el cantante. "Se conocieron por las redes sociales, o sea, se conocían porque son famosos, pero en época de pandemia, a través de las redes, él le escribe a ella por Instagram", reveló.

Acto seguido, la periodista afirmó que la pareja se había separado, una versión que rápidamente generó repercusión. Además, dejó entrever que, según había comentado Pepe Ochoa, Prandi habría vuelto con un ex: el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli.