En una entrevista con ESPN, Tagliafico fue consultado sobre la posibilidad de regresar al fútbol argentino, donde brilló en Banfield e Independiente. "¿Vuelta al fútbol argentino? No lo sé. Hoy no", afirmó el campeón del mundo. Sin embargo, dejó abierta la puerta para el futuro, señalando que en 4 o 5 años podría cambiar de opinión. "Hoy tengo la cabeza en Europa. Cuando más años pueda jugar, mejor. Después, no sé. Hoy te digo que no, pero quizás en 2/3/4 años con hijos y demás digo 'uh, quiero volver a Argentina' y bueno", reflexionó.