Polémica en Alpine: Gasly explicó el error que perjudicó a Colapinto en Países Bajos y contó la charla que tuvieron

Qué dijo Gasly tras la polémica con Colapinto

En medio de las críticas de los fanáticos argentinos en redes sociales, Gasly se pronunció en la previa del GP de Italia. En diálogo con Motorsport, el francés explicó que lo sucedido se debió a una directiva previa a la carrera: “Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera... Así que sí, creo que todo está bien”.

Consultado sobre si se podría haber actuado de otra manera, Gasly fue directo: “Sí, si las instrucciones hubieran sido diferentes, sí. Pero creo que son cosas que se discuten antes de la carrera... en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente”.

Cómo quedó la relación entre Gasly y Colapinto

Según lo manifestado por el propio Gasly, ambos mantuvieron un diálogo interno y aclararon la situación para que no quede como una polémica abierta. La intención del francés fue subrayar que no hubo mala fe, sino que se cumplió lo que estaba establecido en el plan estratégico inicial del equipo.

De esta manera, Alpine busca pasar página rápidamente y enfocarse en el próximo desafío, sin resentimientos entre sus pilotos.

Qué espera Alpine para el GP de Italia en Monza

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 desembarca en el mítico circuito de Monza, donde Alpine no prevé tenerlo fácil. Gasly anticipó que será un desafío complicado para el A525:

“Este fin de semana será difícil. Nos espera una tarea difícil y un gran reto... nos tomamos cada carrera por separado y mantenemos el mismo enfoque: dar lo mejor de nosotros mismos”, declaró a la web oficial de la F1.

Con esta perspectiva, tanto Gasly como Colapinto intentarán capitalizar cualquier oportunidad que se presente en la pista italiana, en un campeonato donde cada punto puede ser decisivo para la escudería.

Un cierre con cuentas pendientes

Lo ocurrido en Zandvoort dejó a Franco Colapinto sin la chance de sumar por primera vez en Fórmula 1, pese a mostrar un gran rendimiento en el tramo final. Para Alpine, el episodio fue un llamado de atención respecto al manejo de estrategias entre compañeros.

La aclaración de Gasly busca cerrar el capítulo, aunque entre los aficionados argentinos quedó la sensación de que el equipo privó a Colapinto de una oportunidad histórica. Ahora, con Monza en el horizonte, la expectativa está en cómo reaccionará el argentino tras un golpe que, más allá de lo deportivo, también dejó huella en la confianza de los fanáticos.