El romántico recuerdo de Franco Colapinto con Christine GZ: "Ahí tuvimos nuestra primera..."

Ella respondió con humor: “Gracias. La verdad es que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho: ‘este chico me va a caer bien…’”.

Ese inicio marcó el tono de todas las charlas posteriores: frescas, descontracturadas y con un tono cómplice que contrasta con la seriedad habitual de la Fórmula 1.

Qué otros cruces virales tuvieron Colapinto y la periodista

El vínculo siguió creciendo. Tras la carrera en Azerbaiyán, donde el argentino logró sus primeros puntos en la categoría, Christine se sumó a los chistes por la emoción de Franco: “Lo vi llorando”, lanzó en tono cómplice. Colapinto no dejó pasar la chance y retrucó: “¿Sí lo viste? ¿De verdad?”.

La entrevista se transformó en una secuencia de bromas mutuas, hasta que él terminó dándole la vuelta a la situación: “¡Se te movió el maquillaje!”.

Entre risas, ella intentó cerrar: “¡Me vas a liar, de verdad!”. Ese ida y vuelta se viralizó en redes sociales como una muestra del costado más humano y divertido de los protagonistas de la F1.

Qué pasó cuando los resultados no acompañaban

Incluso en momentos más complicados, como en Hungría, donde Colapinto apenas alcanzó la Q2, la complicidad siguió presente. Christine admitió que se había sentido incómoda por los flojos resultados: “Te lo juro, no quería preguntarte. Es que últimamente…”.

Franco no dudó en responder con humor: “Estabas mandando a otros, estabas mandando a compañeros, viniste hoy”. Ella confesó entre sonrisas: “Lo siento, hasta en el avión casi no te saludo”.

Por qué este vínculo genera tanto impacto en redes

En un ambiente competitivo y altamente exigente como la Fórmula 1, los intercambios entre Colapinto y Christine GZ aportan frescura y cercanía. No se trata solo de entrevistas: cada cruce refleja la naturalidad de un piloto que, además de hacerse un lugar en la pista, logra conectar con los aficionados a través de la simpatía y el humor.

En un deporte donde las declaraciones suelen ser medidas al milímetro, la espontaneidad de Franco lo está convirtiendo en una figura distinta, capaz de sumar fanáticos no solo por su talento al volante, sino también por su carisma fuera de los circuitos.