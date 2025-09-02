En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

El romántico recuerdo de Franco Colapinto con Christine GZ: "Ahí tuvimos nuestra primera..."

Franco Colapinto recordó entre risas un momento especial con la periodista española, con quien protagoniza uno de los cruces más simpáticos de la Fórmula 1.

El romántico recuerdo de Franco Colapinto con Christine GZ: Ahí tuvimos nuestra primera...

Más allá de la bronca que le quedó a Franco Colapinto tras el GP de Países Bajos, donde una estrategia de Alpine lo privó de sumar su primer punto en la temporada, el argentino volvió a mostrar su costado más espontáneo fuera de las pistas. Esta vez, lo hizo en una rueda de prensa junto a la periodista española Christine GZ, con quien comparte desde hace meses un intercambio de complicidad que ya se volvió viral.

Por qué Colapinto habló de “aniversario” en Monza

Cuando Christine le preguntó si le gustaba correr en Monza, Colapinto no dudó en sacar a relucir una anécdota personal: “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”.

La respuesta arrancó la carcajada de la cronista, que no esperaba ese guiño en medio de la conferencia. Así, el GP de Italia pasó de ser un recuerdo deportivo a convertirse en una especie de “aniversario” compartido, que la audiencia rápidamente replicó en redes sociales.

Cómo comenzó la química entre Franco y Christine GZ

El primer encuentro fue en la previa de Monza 2024, cuando el pilarense llegaba a la Máxima con los ojos de la prensa internacional encima. Allí, Colapinto rompió el hielo de manera muy particular: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Ella respondió con humor: “Gracias. La verdad es que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho: ‘este chico me va a caer bien…’”.

Ese inicio marcó el tono de todas las charlas posteriores: frescas, descontracturadas y con un tono cómplice que contrasta con la seriedad habitual de la Fórmula 1.

Qué otros cruces virales tuvieron Colapinto y la periodista

El vínculo siguió creciendo. Tras la carrera en Azerbaiyán, donde el argentino logró sus primeros puntos en la categoría, Christine se sumó a los chistes por la emoción de Franco: “Lo vi llorando”, lanzó en tono cómplice. Colapinto no dejó pasar la chance y retrucó: “¿Sí lo viste? ¿De verdad?”.

La entrevista se transformó en una secuencia de bromas mutuas, hasta que él terminó dándole la vuelta a la situación: “¡Se te movió el maquillaje!”.

Entre risas, ella intentó cerrar: “¡Me vas a liar, de verdad!”. Ese ida y vuelta se viralizó en redes sociales como una muestra del costado más humano y divertido de los protagonistas de la F1.

Qué pasó cuando los resultados no acompañaban

Incluso en momentos más complicados, como en Hungría, donde Colapinto apenas alcanzó la Q2, la complicidad siguió presente. Christine admitió que se había sentido incómoda por los flojos resultados: “Te lo juro, no quería preguntarte. Es que últimamente…”.

Franco no dudó en responder con humor: “Estabas mandando a otros, estabas mandando a compañeros, viniste hoy”. Ella confesó entre sonrisas: “Lo siento, hasta en el avión casi no te saludo”.

Por qué este vínculo genera tanto impacto en redes

En un ambiente competitivo y altamente exigente como la Fórmula 1, los intercambios entre Colapinto y Christine GZ aportan frescura y cercanía. No se trata solo de entrevistas: cada cruce refleja la naturalidad de un piloto que, además de hacerse un lugar en la pista, logra conectar con los aficionados a través de la simpatía y el humor.

En un deporte donde las declaraciones suelen ser medidas al milímetro, la espontaneidad de Franco lo está convirtiendo en una figura distinta, capaz de sumar fanáticos no solo por su talento al volante, sino también por su carisma fuera de los circuitos.

