¡Bombazo! Alpine reemplazará a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

La escudería francesa anunció que Franco Colapinto será reemplazado en el Gran Premio de Italia. Conocé los detalles de la medida que sacude al mundo del automovilismo.

La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, que se disputará en el histórico circuito de Monza. En su lugar, el volante será ocupado por Paul Aron, piloto de pruebas y reserva del equipo francés, quien tendrá su primera oportunidad oficial en un fin de semana de Fórmula 1 con Alpine.

image

Paul Aron

La noticia llega apenas días después de que el argentino consiguiera su mejor resultado en la categoría, con un undécimo puesto en Zandvoort, Países Bajos, lo que alimentaba la expectativa de verlo protagonista en Italia.

Por qué Alpine decidió que Paul Aron reemplace a Franco Colapinto

En el comunicado oficial, Alpine explicó que Aron formará parte de los entrenamientos libres 1 en Monza como parte del plan de desarrollo que la escudería implementa con sus pilotos jóvenes y de reserva.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los entrenamientos libres 1. Será la tercera participación de Paul en los entrenamientos libres 1 de la temporada y la primera con el equipo BWT Alpine de Fórmula Uno”, señala el mensaje.

El texto recuerda que Aron, de 21 años, ha trabajado todo el año en el simulador del equipo, además de participar en el programa TPC (Testing Previous Cars), en pruebas de neumáticos Pirelli y en la prueba de jóvenes pilotos de Abu Dabi en 2023.

Cómo es el circuito de Monza, sede del GP de Italia

El Autódromo Nacional de Monza es uno de los templos históricos de la Fórmula 1. Fue inaugurado en 1922, construido en un tiempo récord de 110 días, y se convirtió en el tercer circuito del mundo diseñado exclusivamente para carreras, después de Brooklands (Reino Unido) e Indianápolis (Estados Unidos).

Su diseño original incluía curvas peraltadas que aún forman parte del imaginario del automovilismo, junto con extensas secciones de rectas que se siguen utilizando. Monza es conocido como “el templo de la velocidad” por ser uno de los trazados más rápidos del calendario.

Quién es Paul Aron, el piloto que reemplazará a Colapinto

Nacido el 4 de febrero de 2004 en Tallín, Estonia, Paul Aron es considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del automovilismo europeo. Comenzó su carrera en karts, donde se consagró campeón europeo con apenas 13 años.

Su progresión lo llevó por la Fórmula 4, Fórmula Renault y Fórmula Regional, siempre con resultados destacados. En 2022 dio el salto a la Fórmula 3 y, al año siguiente, a la Fórmula 2, compitiendo con el equipo Hitech GP.

En esa categoría se encontró con Franco Colapinto, con quien protagonizó una de las rivalidades más intensas del campeonato. El momento más recordado ocurrió en la carrera Sprint de Imola 2024, cuando Colapinto le arrebató la victoria en la última vuelta con una maniobra espectacular. A pesar de ese golpe, Aron terminó el año con un sólido tercer puesto en el campeonato de F2.

Qué significa este cambio para Franco Colapinto

La decisión de Alpine no implica una sanción ni un retroceso para Colapinto, sino parte de la planificación habitual de los equipos de Fórmula 1 que suelen dar rodaje a sus pilotos de reserva en prácticas libres. Ya ocurrió algo similar en Suzuka, cuando Ryo Hirakawa reemplazó a Jack Doohan en la primera sesión.

De esta manera, el piloto argentino no estará en pista en los entrenamientos libres 1, pero retomará la actividad a partir de la segunda práctica y todo el fin de semana en Monza, un trazado icónico que representa un desafío clave en la temporada.

