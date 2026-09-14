Puesto por puesto: cómo quedó conformado el plantel de Boca puesto por puesto tras el cierre del mercado de pases

En el arco figuran Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

En la línea defensiva, el entrenador cuenta con diez alternativas: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida y Matías Satas.

El mediocampo es la zona con mayor cantidad de variantes, agrupando a diez profesionales: Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, Carlos Palacios y Lautaro Bianco.

Finalmente, el frente de ataque queda integrado por seis delanteros: Miguel Merentiel, Enner Valencia, Ángel Romero, Milton Giménez, Leonel Flores y Sebastián Villa.

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Con un calendario exigente que no dará margen para el descanso, la prioridad del cuerpo técnico pasará por sostener el nivel de los titulares habituales y lograr que los suplentes alcancen su mejor versión futbolística. Al no concretarse la llegada de Galarza, este grupo de 29 jugadores será el encargado de asumir la responsabilidad de pelear los tres títulos en juego hasta fin de año.