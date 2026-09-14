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Puesto por puesto: cómo quedó conformado el plantel de Boca puesto por puesto tras el cierre del mercado de pases

Trunca la negociación por Matías Galarza, Boca cerró su libro de pases. Rodolfo Arruabarrena afrontará el semestre con 29 jugadores.

Rodolfo Arruabarrena 

Rodolfo Arruabarrena 

A pocas horas del cierre del libro de pases en el fútbol argentino, Boca dio por concluida su participación en el mercado de transferencias y competirá de manera definitiva con la nómina actual. Aunque la dirigencia de Brandsen 805 hizo un intento a contrarreloj para cumplir el pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena y sumar a Matías Galarza como reemplazante de Kevin Zenón, las negociaciones con Talleres no llegaron a un acuerdo y el pase se cayó por completo.

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Con este escenario confirmado y tras concretarse las salidas recientes de Zenón y Exequiel Zeballos, el Vasco afrontará los últimos tres meses del año con un plantel compuesto por 29 futbolistas. El grupo combina jerarquía, experiencia y juventud para dar batalla en tres frentes en simultáneo: la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Sin embargo, el margen de recambio resulta acotado. La alta exigencia del calendario y las lesiones forzaron al técnico a rotar piezas en varias oportunidades. De todas formas, la última prueba con un equipo alternativo dejó sensaciones positivas tras vencer por 3-1 a Central Córdoba en el certamen local, dándole rodaje a jugadores que venían con menos minutos.

Cómo quedó conformado el plantel de Boca puesto por puesto para el resto del año

El recuento de futbolistas a disposición de Arruabarrena excluye a los jugadores del club que sufrieron lesiones graves y cuya recuperación está proyectada para 2027, como Agustín Marchesín, Tomás Aranda y Adam Bareiro. El mapa de nombres disponibles se distribuye de la siguiente manera:

En el arco figuran Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

En la línea defensiva, el entrenador cuenta con diez alternativas: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida y Matías Satas.

El mediocampo es la zona con mayor cantidad de variantes, agrupando a diez profesionales: Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, Carlos Palacios y Lautaro Bianco.

Finalmente, el frente de ataque queda integrado por seis delanteros: Miguel Merentiel, Enner Valencia, Ángel Romero, Milton Giménez, Leonel Flores y Sebastián Villa.

Cuáles son los principales desafíos de Rodolfo Arruabarrena para el tramo decisivo de la temporada

Con un calendario exigente que no dará margen para el descanso, la prioridad del cuerpo técnico pasará por sostener el nivel de los titulares habituales y lograr que los suplentes alcancen su mejor versión futbolística. Al no concretarse la llegada de Galarza, este grupo de 29 jugadores será el encargado de asumir la responsabilidad de pelear los tres títulos en juego hasta fin de año.

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