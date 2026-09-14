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Polémica: admitieron un grave error del VAR en la jugada entre Enzo Fernández y Haaland que definió el clásico en Manchester

Pro Referees admitió un "error de juicio" al validar el gol de Erling Haaland tras la intervención de Enzo Fernández en el triunfo de Manchester City.

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Polémica: admitieron un grave error del VAR en la jugada entre Enzo Fernández y Haaland que definió el clásico en Manchester

El clásico de Mánchester sumó un capítulo de alta tensión institucional tras la victoria por 1-0 del Manchester City sobre el Manchester United en Old Trafford. Horas después de finalizado el encuentro, el comité arbitral inglés Pro Referees emitió un comunicado en el que reconoció formalmente un “error de juicio” al validar el gol de Erling Haaland, acción en la que estuvo directamente involucrado el mediocampista argentino Enzo Fernández.

Leé también El debut soñado de Enzo Fernández en la Champions con Manchester City
Debut soñado de Enzo Fernández en la Champions con Manchester City. (Foto: X/@ManCity)

La jugada decisiva se desencadenó a los 60 minutos de partido, en un contexto donde el conjunto visitante jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Phil Foden en el inicio del cotejo. Josko Gvardiol proyectó un centro desde el sector izquierdo hacia el área rival. En primera instancia, el árbitro principal Michael Oliver anuló la conquista por indicación del juez de línea, quien marcó fuera de juego. Sin embargo, tras la revisión de la sala de videoarbitraje a cargo de Matthew Donohue y Blake Antrobus, la decisión se revirtió y se concedió el tanto al comprobar que el atacante noruego partía en posición legal.

Por qué debió anularse el gol de Erling Haaland según el comité arbitral

El eje de la controversia se centró en el accionar de Enzo Fernández. El volante de la Selección argentina se encontraba en clara posición adelantada al momento del pase de Gvardiol e intentó disputar el balón antes de que la pelota alcanzara la posición de Haaland. Inicialmente, el VAR interpretó que la falta no existía debido a que Fernández no llegó a tomar contacto con la pelota.

No obstante, en su revisión posterior, Pro Referees desautorizó ese criterio técnico. “La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal”, señalaron desde el organismo. Acto seguido, profundizaron sobre la postura del ex River: “En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva. Sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”.

Qué dijeron en Manchester United tras la admisión del error de la Premier League

La admisión del organismo de arbitraje llegó acompañada de una rectificación institucional directa hacia el club afectado. “Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente”, confirmaron las autoridades.

Esta postura marcó un claro contraste con la primera versión difundida por la cuenta oficial del VAR durante el partido. Aquella explicación inicial afirmaba que la posición adelantada de Fernández no tenía incidencia por no haber tocado el balón, argumento que sirvió de sustento para que el gol subiera al marcador definitivo.

El dictamen oficial generó una fuerte reacción en el vestuario de Old Trafford. El entrenador del United, Michael Carrick, calificó la resolución como “preocupante”. Por su parte, el defensor argentino Lisandro Martínez, quien disputó directamente la acción con Fernández, expresó su indignación ante los micrófonos de Sky Sports: “Creo que fue fuera de juego... ¡No puedo entender las reglas! Cada temporada explican las reglas durante una hora, parecen tan seguros con eso, y luego, después de cinco o seis personas cometiendo este tipo de errores en la Premier League, ¡es inaceptable!”.

La convalidación de la jugada le permitió al Manchester City sostener la ventaja y alcanzar al Arsenal como los únicos líderes con puntaje ideal tras cuatro jornadas disputadas. Por el contrario, el Manchester United quedó relegado a la 13ª posición del torneo británico, acumulando una victoria, un empate y dos derrotas.

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