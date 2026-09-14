Polémica: admitieron un grave error del VAR en la jugada entre Enzo Fernández y Haaland que definió el clásico en Manchester

La Premier League emitió un comunicado disculpándose con el Manchester United, por el error grave del árbitro y el VAR, en el gol del Manchester City que era fuera de lugar. “Fue un error de juicio”

60’ gol de Haaland para el 1-0 pero Enzo Fernández, que estaba adelantado, va a… pic.twitter.com/hSQWspZlwk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 14, 2026

Qué dijeron en Manchester United tras la admisión del error de la Premier League

La admisión del organismo de arbitraje llegó acompañada de una rectificación institucional directa hacia el club afectado. “Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente”, confirmaron las autoridades.

Esta postura marcó un claro contraste con la primera versión difundida por la cuenta oficial del VAR durante el partido. Aquella explicación inicial afirmaba que la posición adelantada de Fernández no tenía incidencia por no haber tocado el balón, argumento que sirvió de sustento para que el gol subiera al marcador definitivo.

El dictamen oficial generó una fuerte reacción en el vestuario de Old Trafford. El entrenador del United, Michael Carrick, calificó la resolución como “preocupante”. Por su parte, el defensor argentino Lisandro Martínez, quien disputó directamente la acción con Fernández, expresó su indignación ante los micrófonos de Sky Sports: “Creo que fue fuera de juego... ¡No puedo entender las reglas! Cada temporada explican las reglas durante una hora, parecen tan seguros con eso, y luego, después de cinco o seis personas cometiendo este tipo de errores en la Premier League, ¡es inaceptable!”.

La convalidación de la jugada le permitió al Manchester City sostener la ventaja y alcanzar al Arsenal como los únicos líderes con puntaje ideal tras cuatro jornadas disputadas. Por el contrario, el Manchester United quedó relegado a la 13ª posición del torneo británico, acumulando una victoria, un empate y dos derrotas.