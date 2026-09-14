"Fue un crimen de...": el desgarrador testimonio de la madre de Federico Aramburú, el rugbier asesinado

Qué denunció la madre del ex Pumas sobre los acusados en el tribunal francés

Durante su intervención, la madre del deportista puso de relieve la matriz xenófoba y nacionalista que caracterizó el accionar de los agresores franceses hacia los dos exdeportistas extranjeros. En un pasaje central de su declaración, la mujer enfatizó: “Me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo después de escuchar ‘tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa’”.

Asimismo, la madre expuso el impacto emocional adicional que significó para la familia enterarse de la filiación política de los agresores tras el desenlace fatal. “Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia; al dolor indecible de la muerte de un hijo se suma esa circunstancia”, expresó en un tramo de la audiencia que debió interrumpirse momentáneamente debido a la conmoción.

En sus palabras finales ante los jueces, Cecilia Aramburú resumió la tragedia afirmando que su hijo tuvo la desgracia de encontrarse con “gente muy violenta, llena de odio, armada y también llena de impunidad”. Mientras el proceso judicial en suelo francés continúa su curso para determinar las responsabilidades penales definitivas de Le Priol y Bouvier, la exposición de la familia dejó asentado en el expediente el reclamo de justicia frente a un crimen atravesado por la violencia ideológica.