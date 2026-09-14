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PROFUNDO DOLOR

"Fue un crimen de...": el desgarrador testimonio de la madre de Federico Aramburú, el rugbier asesinado

Cecilia Aramburú declaró en Francia contra los militantes de ultraderecha acusados por el homicidio del ex Pumas y denunció violencia ideológica y xenofobia.

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Entre lágrimas y embargada por la emoción

Entre lágrimas y embargada por la emoción, Cecilia Aramburú, madre del exjugador de los Pumas asesinado a tiros en marzo de 2022, prestó su testimonio y aseguró que su hijo se encontró con “gente muy violenta, armada de odio, armada de fuego, pero también con impunidad”. (Foto: AFP)

El Tribunal de lo Penal en Francia fue escenario de una de las jornadas más conmovedoras en el marco del juicio que busca esclarecer el asesinato del exrugbista argentino Federico Martín Aramburú, ocurrido en marzo de 2022. Durante la audiencia, su madre, Cecilia Aramburú, prestó un desgarrador testimonio embargada por la emoción y el llanto, en el que apuntó directamente contra los imputados y definió el ataque como un acto impulsado por el odio y la impunidad.

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Allanaron la casa del principal acusado y secuestraron un arma. (Foto: Redes Sociales)

La declaración de la mujer estuvo orientada a reconstruir la personalidad de su hijo y el contexto ideológico de los agresores, los militantes de extrema derecha Loïk Le Priol —imputado por asesinato— y Romain Bouvier —acusado por intento de asesinato—. En su exposición ante el estrado, remarcó que, antes de los disparos fatales, los atacantes sometieron a su hijo y a su acompañante a “una situación de desprecio y un trato humillante”.

Cómo comenzó la agresión que terminó con el asesinato de Federico Martín Aramburú

El inicio de la tragedia se remonta a un cruce verbal dentro de un bar parisino donde se encontraban el exintegrante de los Pumas y su amigo, el exrugbista neozelandés Shaun Hegarty. Según la reconstrucción facilitada por la madre ante las preguntas del presidente del Tribunal, la disputa se desencadenó cuando los dos acusados comenzaron a realizar comentarios provocadores y despectivos contra una persona en situación de calle.

Ante esta situación, la reacción del deportista argentino fue intervenir para frenar la agresión verbal. “La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado escenas muy provocadoras y amenazantes”, justificó Cecilia Aramburú sobre la respuesta de su hijo antes de que los involucrados terminaran acorralándolos en la vía pública.

Qué denunció la madre del ex Pumas sobre los acusados en el tribunal francés

Durante su intervención, la madre del deportista puso de relieve la matriz xenófoba y nacionalista que caracterizó el accionar de los agresores franceses hacia los dos exdeportistas extranjeros. En un pasaje central de su declaración, la mujer enfatizó: “Me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo después de escuchar ‘tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa’”.

Asimismo, la madre expuso el impacto emocional adicional que significó para la familia enterarse de la filiación política de los agresores tras el desenlace fatal. “Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia; al dolor indecible de la muerte de un hijo se suma esa circunstancia”, expresó en un tramo de la audiencia que debió interrumpirse momentáneamente debido a la conmoción.

En sus palabras finales ante los jueces, Cecilia Aramburú resumió la tragedia afirmando que su hijo tuvo la desgracia de encontrarse con “gente muy violenta, llena de odio, armada y también llena de impunidad”. Mientras el proceso judicial en suelo francés continúa su curso para determinar las responsabilidades penales definitivas de Le Priol y Bouvier, la exposición de la familia dejó asentado en el expediente el reclamo de justicia frente a un crimen atravesado por la violencia ideológica.

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