Mariano Recalde, otro propietario en el edificio donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner

(Foto: captura de pantalla)

Uno de los puntos bajo análisis está relacionado con la posibilidad de determinar en qué lugares del edificio se desplazan las personas sometidas a vigilancia electrónica.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) informó que el sistema de monitoreo no permite establecer en qué sector del edificio se encuentra una persona. El GPS puede ubicar el inmueble o sus inmediaciones, pero no diferenciar entre un departamento, la terraza, una escalera o un pasillo.

La deuda de expensas

El departamento que pertenece a Recalde también registra una deuda de expensas. La liquidación correspondiente a julio consignaba $474.190 pendientes, aunque incluía un pago parcial de $350.000.

El mes anterior, según el mismo documento, el monto adeudado había llegado a $824.190.

(Foto: captura de pantalla)

Cuándo compraron el departamento los Recalde

La relación de la familia Recalde con el edificio comenzó poco después de la llegada de los Kirchner. En junio de 2015, Los Sauces adquirió el departamento ubicado en el segundo piso, de acuerdo con el informe de dominio.

Un año después, Héctor y Mariano Recalde compraron la unidad del primer piso. Posteriormente, Mariano Recalde declaró ante la Oficina Anticorrupción que tenía el 10% de la propiedad. Ese porcentaje se mantuvo en sus declaraciones disponibles hasta 2024.