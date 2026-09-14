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Política
Mariano Recalde
Cristina Fernández de Kirchner
SAN JOSE 1111

Mariano Recalde, otro propietario en el edificio donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner

El senador es propietario desde 2016 de una unidad de 168 metros cuadrados en San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. El inmueble tiene el único patio del edificio y actualmente está ocupado por una mujer ajena a la familia, según explicaron desde su entorno.

El senador es propietario desde 2016 de una unidad de 168 metros cuadrados en San José 1111

El senador es propietario desde 2016 de una unidad de 168 metros cuadrados en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. (Foto: @marianorecalde)

Mariano Recalde es propietario de uno de los departamentos del edificio de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La unidad, ubicada en el primer piso, está pegada a otra propiedad que María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora, adquirió en agosto de 2025. Ninguno de los dos inmuebles es utilizado como vivienda por sus respectivos propietarios, según surge de documentación del Registro de la Propiedad Inmueble.

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La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner. (Foto: archivo) 

El senador figura como titular del departamento 1 "A" desde 2016. Se trata de una propiedad de aproximadamente 168 metros cuadrados totales y con una particularidad dentro del edificio, ya que es la única que cuenta con patio.

El departamento lindero y la investigación judicial

La situación de las dos unidades del primer piso cobró relevancia a partir de la investigación iniciada sobre el departamento 1 "B", adquirido por Calle en agosto de 2025.

La Justicia comenzó a analizar distintos aspectos vinculados con esa operación luego de que la compra trascendiera públicamente. Al mismo tiempo, solicitó información sobre los movimientos dentro del edificio en el marco del arresto domiciliario de Cristina Kirchner.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Uno de los puntos bajo análisis está relacionado con la posibilidad de determinar en qué lugares del edificio se desplazan las personas sometidas a vigilancia electrónica.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) informó que el sistema de monitoreo no permite establecer en qué sector del edificio se encuentra una persona. El GPS puede ubicar el inmueble o sus inmediaciones, pero no diferenciar entre un departamento, la terraza, una escalera o un pasillo.

La deuda de expensas

El departamento que pertenece a Recalde también registra una deuda de expensas. La liquidación correspondiente a julio consignaba $474.190 pendientes, aunque incluía un pago parcial de $350.000.

El mes anterior, según el mismo documento, el monto adeudado había llegado a $824.190.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Cuándo compraron el departamento los Recalde

La relación de la familia Recalde con el edificio comenzó poco después de la llegada de los Kirchner. En junio de 2015, Los Sauces adquirió el departamento ubicado en el segundo piso, de acuerdo con el informe de dominio.

Un año después, Héctor y Mariano Recalde compraron la unidad del primer piso. Posteriormente, Mariano Recalde declaró ante la Oficina Anticorrupción que tenía el 10% de la propiedad. Ese porcentaje se mantuvo en sus declaraciones disponibles hasta 2024.

En pocas palabras

  • Mariano Recalde: Propietario de un departamento de 168 m² en San José 1111 desde 2016.
  • Prisión domiciliaria: El edificio es donde Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario.
  • Situación del inmueble: La unidad, con patio propio, está actualmente ocupada por una persona ajena a la familia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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