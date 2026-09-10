Boca acordó la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: cuánto dinero recibirá

Zenón firmará un contrato por cuatro años con el equipo mexicano.

El interés del Atlas por el mediocampista se intensificó durante los últimos días debido al cierre de su mercado de pases, establecido para este viernes 11 de septiembre.

En ese contexto, el conjunto de Guadalajara avanzó para concretar la incorporación del futbolista de 25 años, que además era un pedido expreso de Hernán Crespo, actual entrenador del equipo.

La transferencia significará para Zenón su primera experiencia en el exterior. El mediocampista había comenzado su carrera profesional en Unión y llegó a Boca en enero de 2024.

Los números de Zenón en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el futbolista disputó 92 partidos, de los cuales fue titular en 59 oportunidades. En total, acumuló 5.459 minutos, con 11 goles y 8 asistencias durante su etapa en el club.

En las últimas semanas había recuperado protagonismo dentro del equipo. De hecho, antes del encuentro ante San Pablo por la Copa Sudamericana, había marcado un gol frente a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.

Sin embargo, ante el conjunto brasileño comenzó el partido desde el banco de suplentes y no ingresó durante el triunfo 1-0 de Boca en la Bombonera.

Boca no buscará un reemplazante

La salida de Zenón se produce mientras Boca afronta un tramo clave del calendario. El equipo dirigido por Carlos Trinchero tiene por delante la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, además de su participación en la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Pese a la salida del mediocampista, la dirigencia decidió no incorporar un futbolista para ocupar su lugar.

El club tampoco utilizará el cupo adicional que tenía disponible a raíz de la lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné derecho y fue operado.

La decisión implica que Boca no avanzará por un reemplazante específico de Zenón ni por un defensor central, una posición que también había sido analizada durante el mercado.

La renovación del plantel de Boca

La transferencia de Zenón se suma a una importante cantidad de movimientos que Boca realizó durante este mercado de pases.

Entre las salidas se encuentran Ander Herrera, Edinson Cavani y Nicolás Orsini, quienes rescindieron sus respectivos contratos. También dejaron la institución Marcelo Saracchi, Mauricio Benítez, Exequiel Zeballos, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson.

En cuanto a las incorporaciones, el Xeneize sumó a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia.

Además, espera por el regreso de Rodrigo Battaglia, quien se encuentra en la última etapa de recuperación de una rotura del tendón de Aquiles derecho y podría volver a estar disponible hacia fines de septiembre.

A estas bajas se agregan las lesiones de larga duración de Adam Bareiro, Tomás Aranda y Agustín Marchesín.

Con la venta de Zenón ya acordada, Boca pierde a otro integrante de su plantel en plena competencia, mientras el mediocampista se prepara para comenzar una nueva etapa de su carrera en el fútbol mexicano.