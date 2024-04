Real Madrid - Barcelona podría volver a jugarse por un hecho similar al que ocurrió en el Superclásico argentino

image.png

En un comunicado oficial transmitido en formato de video, Laporta explicó a los aficionados el procedimiento a seguir, la postura adoptada después de revisar las imágenes y las posibles implicaciones de una decisión a su favor. "Si se confirma que es un gol legal, solicitaremos la repetición del partido", aseguró.

"Como bien saben, nunca he sido un defensor del VAR porque creo que le quita espontaneidad al fútbol, pero de lo que sí estoy a favor es de que ya que lo tenemos, que se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas", afirmó el presidente del Barcelona.

Asimismo, hizo hincapié en su desacuerdo con las jugadas no revisadas durante el partido, que podrían haber sido consultadas y no lo fueron. "Quiero subrayar que, además de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con jugadas que se dieron durante el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas, no fueron revisadas incomprensiblemente", agregó.

Para concluir, Laporta reconoció que esta situación los coloca en una posición incómoda y sugirió que las decisiones arbitrales podrían haber influido en la mala campaña del club. "Socios y socias, aficionados, esta cuestión no es gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido toda la temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado o que han beneficiado a nuestro rival y que, sumadas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla", concluyó.

VIDEO | El polémico gol que le anularon a Barcelona ante Real Madrid

A los 27 minutos de juego, con el marcador igualado 1 a 1, Lamine Yamal estuvo a punto de aumentar la ventaja para el Barcelona. Sin embargo, tras una revisión del VAR, los árbitros determinaron que el balón no había cruzado completamente la línea de gol, por lo que el gol no pudo ser validado. ¿Te resulta familiar? Si, la situación es exactamente igual a la que ocurrió con el polémico tanto que le anularon a River en el Superclásico ante Boca.

VIDEO | El polémico gol que el VAR le anuló a River en el Superclásico ante Boca