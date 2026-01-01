Así pasó Año Nuevo Lionel Scaloni en Pujato: en la vereda y junto a sus padres

El vínculo entre ambos comenzó justamente por la afinidad con el ciclismo. Tras completar el trayecto, Scaloni visitó el comercio de Oviedo, donde intercambiaron impresiones sobre la exigencia del recorrido y el equipamiento utilizado. El comerciante remarcó que no se trató de una salida recreativa, sino de una prueba de alta exigencia que el entrenador afrontó con la misma seriedad que su rol profesional.

La relación de Scaloni con el ciclismo comenzó luego de su retiro como futbolista, impulsado por el extenista Carlos Moyá. Así lo contó el propio entrenador en la biografía escrita por el periodista Diego Borinsky, publicada en 2025. “Hice el circuito del predio de Ezeiza, pero con gente trabajando se complica. Por eso me traje el rodillo y lo hago en el gimnasio: es una bicicleta real y con una aplicación podés subirte el Tour de France, y es como si estuvieras ahí. No tenés el aire de montaña pero es genial”, relató.

Con el paso de los años, Scaloni amplió su experiencia sobre la bicicleta fuera del país. Completó recorridos de 167 kilómetros en Mallorca, subió la exigente pendiente del Angliru en Asturias y participó en distintas competencias tanto en España como en la Argentina. En 2019 sufrió un accidente en rutas mallorquinas, aunque eso no frenó su entusiasmo ni su búsqueda de nuevos desafíos.

Esa faceta competitiva también se trasladó a otras disciplinas. En los últimos días, el entrenador participó de una carrera de kartings en el Rosario Indoor Kart junto a familiares y amigos. César Navarro, responsable del circuito, destacó su actitud fuera de la pista. “Cuando lo atendí, él fue re humilde. Primero llegó el hermano y él tardó en legar, llegó más cerca de cuando estaban por correr. Llegó y corrió. Pero re humilde, se acercó, saludó con la sonrisa de siempre y te contestaba todas las preguntas que le hacías”, contó.

La competencia se viralizó especialmente por una maniobra conocida como “la tijera”, con la que Scaloni recuperó el primer puesto. Navarro explicó el movimiento y recordó la reacción del DT tras quedarse con el triunfo. Ante una broma por su espíritu competitivo, Scaloni respondió con ironía: “¿Este también te lo vas a llevar, es chiquito para vos? Sí, todo, todo quiero. Grande, chiquito, quiero ganar todo”.

Cómo es 2026 para Scaloni

En lo estrictamente futbolístico, Scaloni afrontará su segundo Mundial al frente de la selección argentina. Con un plantel consolidado que ya conquistó dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022, el próximo desafío será la Finalíssima frente a España, programada para el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium.

Luego llegará la gran cita de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas. El lunes 22 enfrentará a Austria en Dallas y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania, nuevamente en esa ciudad.