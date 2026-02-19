Los "intocables" de la Scaloneta: los jugadores fijos de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Nahuel Molina también aparece como número puesto. Titular para Diego Simeone en Atlético de Madrid y habitual en la Selección, ya mostró que puede neutralizar a Yamal, sin concederle espacios. Nicolás Tagliafico, pese a estar actualmente lesionado, mantiene crédito por su regularidad.

Lisandro Martínez, de gran actualidad en Manchester United, gana terreno y competirá por un lugar con Nicolás Otamendi, cuyo presente en Benfica no es el mejor, aunque su liderazgo sigue siendo valorado. En ese mismo plano se ubican Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, protagonistas de finales, hoy afectados por el bajón colectivo de River. Acuña corre un paso detrás de Montiel en la consideración.

¿Cuál es el corazón del mediocampo campeón?

En la mitad de la cancha, la estructura es clara: Enzo Fernández, pieza clave del gran momento de Chelsea, es una fija. También Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quien hoy comparte equipo con Messi.

Las incógnitas pasan por Giovani Lo Celso y Nicolás González, habituales convocados que arrastran lesiones importantes. No están descartados, pero sus situaciones físicas generan atención puertas adentro.

¿Cómo se perfila el ataque para la Finalissima?

En ofensiva, la base se sostiene con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como socios naturales de Messi. Lautaro sufrió un desgarro en el gemelo mientras competía con Inter en la Champions League, aunque la lesión no es de gravedad y hará lo posible por estar ante España. Julián, en tanto, continúa sumando goles y confianza en el Atlético de Madrid.

La Finalissima será más que un trofeo: funcionará como un anticipo del Mundial. Un escenario para confirmar que, pese al paso del tiempo, la Selección mantiene memoria, jerarquía y una base sólida que invita a soñar con el bicampeonato.