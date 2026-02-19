Los "intocables" de la Scaloneta: los jugadores fijos de Lionel Scaloni en la Selección Argentina
Con la Finalissima ante España en el horizonte y el Mundial 2026 cada vez más cerca, Lionel Scaloni ya tiene una base consolidada de referentes que sostienen la estructura de la Selección Argentina.
La Selección Argentina vuelve a pararse ante una prueba de carácter antes de una Copa del Mundo. Como ocurrió en la antesala de Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni tendrá un examen de alto voltaje antes del Mundial 2026: la Finalissima frente a España, el 27 de marzo en el Lusail, escenario de recuerdos imborrables. Habrá un título en juego, pero también una oportunidad clave para empezar a delinear la lista definitiva rumbo a Estados Unidos.
Más allá de Lionel Messi, el cuerpo técnico tiene una base que no se toca. Nombres subrayados en la libreta, futbolistas que atravesaron tormentas, finales y noches históricas, y que forman parte de la columna vertebral del ciclo.
¿Quién es el dueño indiscutido del arco argentino?
Si se mira el punto de partida, el nombre es inevitable: Emiliano “Dibu” Martínez. Referente absoluto y pieza indiscutida bajo los tres palos, el arquero es sinónimo de seguridad y personalidad. Su presente en Aston Villa también lo respalda: el equipo es una de las revelaciones de la Premier League, marcha tercero, en zona de Champions, y se mantiene a siete puntos del líder Arsenal.
¿Qué defensores ya tienen pasaje asegurado?
La defensa sale casi de memoria. Cristian Romero es un fijo por liderazgo, agresividad y experiencia, más allá del momento irregular de Tottenham. En la Finalissima tendrá un desafío especial: enfrentar a Lamine Yamal, una de las principales cartas ofensivas de España.
Nahuel Molina también aparece como número puesto. Titular para Diego Simeone en Atlético de Madrid y habitual en la Selección, ya mostró que puede neutralizar a Yamal, sin concederle espacios. Nicolás Tagliafico, pese a estar actualmente lesionado, mantiene crédito por su regularidad.
Lisandro Martínez, de gran actualidad en Manchester United, gana terreno y competirá por un lugar con Nicolás Otamendi, cuyo presente en Benfica no es el mejor, aunque su liderazgo sigue siendo valorado. En ese mismo plano se ubican Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, protagonistas de finales, hoy afectados por el bajón colectivo de River. Acuña corre un paso detrás de Montiel en la consideración.
¿Cuál es el corazón del mediocampo campeón?
En la mitad de la cancha, la estructura es clara: Enzo Fernández, pieza clave del gran momento de Chelsea, es una fija. También Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quien hoy comparte equipo con Messi.
Las incógnitas pasan por Giovani Lo Celso y Nicolás González, habituales convocados que arrastran lesiones importantes. No están descartados, pero sus situaciones físicas generan atención puertas adentro.
¿Cómo se perfila el ataque para la Finalissima?
En ofensiva, la base se sostiene con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como socios naturales de Messi. Lautaro sufrió un desgarro en el gemelo mientras competía con Inter en la Champions League, aunque la lesión no es de gravedad y hará lo posible por estar ante España. Julián, en tanto, continúa sumando goles y confianza en el Atlético de Madrid.
La Finalissima será más que un trofeo: funcionará como un anticipo del Mundial. Un escenario para confirmar que, pese al paso del tiempo, la Selección mantiene memoria, jerarquía y una base sólida que invita a soñar con el bicampeonato.