Récord en el fútbol argentino: debutó el jugador más joven de la historia

De esta manera, el zurdo superó el récord que ostentaba Sergio Agüero, el futbolista que había debutado más joven hasta el momento en Argentina. El “Kun” había entrado con 15 años y 33 días en un Independiente-San Lorenzo el 5 de julio de 2003.

Apolonio ahora encabeza el podio del listado. En tercer lugar quedó Diego Armando Maradona, que hizo su presentación con la camiseta de Argentinos Juniors cuando tenía 15 años, 11 meses y 20 días.

El entrenador Cristian Fabbiani también había citado a otros dos jóvenes del equipo: Benjamín Rojas (categoría 2007) y Alejandro Fernández (2004). El logro de Mateo fue reconocido de manera inmediata en las redes sociales del club: “Bienvenido fútbol señores”, fue el mensaje junto a una foto del juvenil.

Con 14 años y 29 días, Apolonio ya escribió su nombre en la historia grande del deporte nacional. La noticia fría dirá que el joven debutó a seis minutos del final del partido que Newell’s ganó 1-0, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Apolonio se ubicó como mediocampista por el lado izquierdo, no llegó a tocar la pelota, aunque se mostró activo en la marca y se quedó para el rebote en un par de pelotas paradas que tuvo Riestra en el epílogo.

Mateo Apolonio es categoría 2010

Mateo ya se había convertido en noticia cuando había sido convocado, al igual que otros juveniles, porque el conjunto porteño dispuso una alineación alternativa, dado que priorizó el torneo de Primera porque está peleando la permanencia.

Apolonio es categoría 2010, nació apenas dos meses antes del inicio del Mundial de Sudáfrica. Arribó al Bajo Flores en 2021 mediante una prueba.

“Estaba en el living de mi casa y mi mamá me llamó. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: ‘Fuiste citado para la Primera División’”, narró el joven en un video que publicó el club.