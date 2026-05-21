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Repudio y polémica: la frase discriminatoria de Néstor Apuzzo sobre las mujeres y la comunidad LGBT que escandalizó al fútbol argentino

El histórico exdirector técnico de Huracán encendió la polémica tras emitir comentarios despectivos y excluyentes al opinar sobre el rol del público y los debates futbolísticos de cara a la Copa del Mundo 2026. Sus declaraciones generaron un inmediato y masivo rechazo en las plataformas digitales.

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Repudio y polémica: la frase discriminatoria de Néstor Apuzzo sobre las mujeres y la comunidad LGBT que escandalizó al fútbol argentino

El ambiente del fútbol argentino se vio sacudido por una fuerte controversia en las últimas horas debido a declaraciones que cosecharon un rechazo unánime. El director técnico Néstor Apuzzo generó mucha polémica por un comentario repudiable que hizo en la previa de la gran cita futbolística de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Al referirse a cómo el público vive la pasión por este deporte cuando se acerca el certamen de selecciones, el entrenador lanzó una frase de tinte fuertemente discriminatorio: "En los Mundiales, son todos técnicos... las mujeres, los gays y los normales".

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El preocupante episodio tuvo lugar durante una charla con el ciclo televisivo o radial Voces Quemeras, un medio partidario dedicado a la actualidad del club de Parque Patricios. En dicha entrevista, Apuzzo comenzó recordando que, incluso en sus momentos de mayor éxito profesional, debió convivir con los cuestionamientos del público, argumentando la necesidad de aceptar las diversas miradas. “Uno es conocido y tiene que ser respetuoso de la opinión de la gente. Escuchar la opinión de todos, por eso estamos en esto tan lindo como lo es el fútbol”, había iniciado el DT de 63 años.

Qué fue lo que dijo Néstor Apuzzo en la entrevista

Al intentar profundizar y ejemplificar sobre cómo se masiviza el debate táctico cuando se aproxima la Copa del Mundo, el entrenador incurrió en descalificaciones que desataron la indignación de los usuarios. “Ahora vas a ver que va a haber 50 millones de entrenadores por el Mundial. Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos técnicos”, sostuvo el DT de manera taxativa.

Como era de esperarse ante semejante muestra de intolerancia, las palabras de Apuzzo no pasaron desapercibidas y rápidamente se multiplicaron las críticas en redes sociales y en el ambiente del fútbol argentino, donde se cuestionó con dureza el sesgo machista y homofóbico de sus declaraciones, así como la utilización de la palabra "normales" para excluir a las mujeres y a las disidencias sexuales del ámbito deportivo.

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Quién es Néstor Apuzzo

Apodado el Cabezón, Apuzzo es una figura históricamente ligada a las divisiones inferiores y al primer equipo de Huracán, donde construyó gran parte de su trayectoria profesional. Dirigió al Globo en varias oportunidades como interino y lo sacó campeón, logrando hitos de enorme relevancia institucional para el conjunto de Parque Patricios.

Su etapa de mayor gloria se consolidó a mediados de la década pasada:

  • En el año 2014: Se convirtió en el técnico principal cuando el equipo militaba en la segunda división, logrando el ascenso al Globo a Primera División.

  • En la misma temporada 2014: Conquistó la Copa Argentina, alcanzando el logro más exitoso para la institución desde la histórica etapa comandada por César Luis Menotti en la década del '70.

  • En la temporada 2015: Coronó su ciclo al ganar la Supercopa Argentina en una final ante el River de Marcelo Gallardo, con un recordado triunfo por 1 a 0 en la provincia de San Juan.

Tras finalizar sus reiterados ciclos en Huracán durante la década de 2010, el experimentado director técnico continuó su carrera en las categorías de ascenso del fútbol metropolitano. Apuzzo se desempeñó como entrenador de Sacachispas entre los años 2022 y 2023, mientras que su última experiencia como director técnico se dio en Deportivo Español, donde dirigió entre 2024 y 2025. Tras un largo período alejado de los flashes principales, su nombre volvió a posicionarse en el centro de la escena pública, esta vez por un hecho estrictamente extrafutbolístico que empaña su recorrido en las canchas.

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