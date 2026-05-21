Repudio y polémica: la frase discriminatoria de Néstor Apuzzo sobre las mujeres y la comunidad LGBT que escandalizó al fútbol argentino

Como era de esperarse ante semejante muestra de intolerancia, las palabras de Apuzzo no pasaron desapercibidas y rápidamente se multiplicaron las críticas en redes sociales y en el ambiente del fútbol argentino, donde se cuestionó con dureza el sesgo machista y homofóbico de sus declaraciones, así como la utilización de la palabra "normales" para excluir a las mujeres y a las disidencias sexuales del ámbito deportivo.

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Quién es Néstor Apuzzo

Apodado el Cabezón, Apuzzo es una figura históricamente ligada a las divisiones inferiores y al primer equipo de Huracán, donde construyó gran parte de su trayectoria profesional. Dirigió al Globo en varias oportunidades como interino y lo sacó campeón, logrando hitos de enorme relevancia institucional para el conjunto de Parque Patricios.

Su etapa de mayor gloria se consolidó a mediados de la década pasada:

En el año 2014: Se convirtió en el técnico principal cuando el equipo militaba en la segunda división, logrando el ascenso al Globo a Primera División .

En la misma temporada 2014: Conquistó la Copa Argentina , alcanzando el logro más exitoso para la institución desde la histórica etapa comandada por César Luis Menotti en la década del '70.

En la temporada 2015: Coronó su ciclo al ganar la Supercopa Argentina en una final ante el River de Marcelo Gallardo, con un recordado triunfo por 1 a 0 en la provincia de San Juan.

Tras finalizar sus reiterados ciclos en Huracán durante la década de 2010, el experimentado director técnico continuó su carrera en las categorías de ascenso del fútbol metropolitano. Apuzzo se desempeñó como entrenador de Sacachispas entre los años 2022 y 2023, mientras que su última experiencia como director técnico se dio en Deportivo Español, donde dirigió entre 2024 y 2025. Tras un largo período alejado de los flashes principales, su nombre volvió a posicionarse en el centro de la escena pública, esta vez por un hecho estrictamente extrafutbolístico que empaña su recorrido en las canchas.