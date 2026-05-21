A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERO

Fito Páez reveló qué sintió en su polémico show en Buenos Aires con silbidos del público

El cantante Fito Páez se expresó desde las redes tras el sorpresivo momento que vivió durante su última presentación en el Arena donde apuntó contra un sector que lo estaba silbando.

21 may 2026, 15:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
Fito Páez reveló qué sintió en su polémico show en Buenos Aires con silbidos del público
Fito Páez reveló qué sintió en su polémico show en Buenos Aires con silbidos del público

Fito Páez reveló qué sintió en su polémico show en Buenos Aires con silbidos del público

En la noche del miércoles Fito Páez vivió un particular momento durante su cuarto show en el Movistar Arena en el marco de sus conciertos por el Sale el Sol Tour.

En un momento, el artista rosarino le hizo una sorpresiva aclaración a cierto sector del público cuando sonaba El amor después del amor, uno de sus más grandes éxitos.

Leé también

Fito Paez confirmó su quinto show en Buenos Aires: cuándo será

fito paez confirmo su quinto show en buenos aires: cuando sera

Mientras cantaban sus coristas, Fito Páez lanzó un comentario visiblemente molesto por la sorpresiva actitud de un grupo en particular que detectó desde el escenario: “Los quiero escuchar cantar ahí atrás eh, ahora sí los quiero escuchar. Silbaban muchísimo, a cantar a ver...”, manifestó picante. Y agregó desafiante: "No te escucho, no te escucho...".

Embed

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Al parecer, el músico era cuestionado por iniciar el espectáculo con las canciones de su último disco Novela y no entonar sus más grandes éxitos en ese tramo del show, los cuales sonaron después.

Lo cierto es que al día siguiente, desde su cuenta en Instagram, Fito Páez compartió un mensaje donde expresaba su alegría por cómo se dio el show y olvidándose de esos segundos de incomodidad.

"¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo. ¡Me encantas Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada!", expresó el músico feliz por el cariño recibido de su público.

fito paez posteo polemico show

Sofía Gala y Fito Páez juntos en el homenaje a Moria Casán

La actriz Sofía Gala y el cantante Fito Páez se mostraron juntos en el evento que tuvo a Moria Casán como principal agasajada de la noche en el Palacio Libertad.

La diva fue homenajeada como Personalidad Emérita de la Cultura por su trayectoria en un evento especial que contó con la presencia de varios famosos invitados.

Los flashes fotográficos y miradas de la noche se la llevaron Sofía Gala y Fito Páez, quienes llegaron juntos al lugar y tomados de la mano.

Ambos se sentaron juntos en una de las butacas de la sala a pura sonrisa y miraron juntos el homenaje a Moria Casán en medio de los rumores que surgieron meses atrás con las primeras señales vía redes sociales con cariñosos mensajes cruzados.

RS Fotos

moria casan homenaje palacio libertad 3

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fito Páez

Lo más visto