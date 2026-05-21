Fito Páez reveló qué sintió en su polémico show en Buenos Aires con silbidos del público

Lo cierto es que al día siguiente, desde su cuenta en Instagram, Fito Páez compartió un mensaje donde expresaba su alegría por cómo se dio el show y olvidándose de esos segundos de incomodidad.

"¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo. ¡Me encantas Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada!", expresó el músico feliz por el cariño recibido de su público.

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Sofía Gala y Fito Páez juntos en el homenaje a Moria Casán

La actriz Sofía Gala y el cantante Fito Páez se mostraron juntos en el evento que tuvo a Moria Casán como principal agasajada de la noche en el Palacio Libertad.

La diva fue homenajeada como Personalidad Emérita de la Cultura por su trayectoria en un evento especial que contó con la presencia de varios famosos invitados.

Los flashes fotográficos y miradas de la noche se la llevaron Sofía Gala y Fito Páez, quienes llegaron juntos al lugar y tomados de la mano.

Ambos se sentaron juntos en una de las butacas de la sala a pura sonrisa y miraron juntos el homenaje a Moria Casán en medio de los rumores que surgieron meses atrás con las primeras señales vía redes sociales con cariñosos mensajes cruzados.

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