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Cuánto cuesta viajar para ver a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

Después de la clasificación épica ante Egipto, se multiplicaron las opciones para vivir el partido del sábado contra Suiza desde la tribuna.

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Los hinchas argentinos se imponen como los más fieles y pasionales del Mundial (Foto: Reuters)

Los hinchas argentinos se imponen como los más fieles y pasionales del Mundial (Foto: Reuters)

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una nueva ola de consultas para viajar a Kansas City, donde el equipo de Lionel Scaloni disputará su próximo compromiso. En pocas horas, la demanda de vuelos y paquetes turísticos se disparó y los precios comenzaron a aumentar.

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El festejo íntimo de la Selección argentina. (Foto: captura)

Según relevamientos realizados entre aerolíneas, agencias de viajes y plataformas especializadas, los vuelos internos parten de $1,4 millones, mientras que los paquetes con alojamiento y entrada pueden superar los US$5.000 por persona. A eso se suma el valor de los tickets para ingresar al estadio, que en algunos casos supera los US$22.000.

El triunfo ante Egipto volvió a movilizar a miles de hinchas que buscan acompañar a la Selección en Estados Unidos. Desde el final del partido, agencias de viajes y buscadores turísticos registraron un fuerte incremento en las consultas, impulsando una rápida suba de precios para una ventana de viaje cada vez más reducida.

Jimena Gutiérrez, gerenta general de Booking para Argentina, destacó que el Mundial genera un fenómeno que trasciende lo deportivo. "No importa dónde sea. Si hay fútbol, hay argentinos. La posibilidad de alentar a su equipo se combina con el deseo de descubrir nuevos destinos", afirmó.

La Selección argentina juega los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

La Selección argentina juega los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

De acuerdo con la Encuesta sobre Viajes Deportivos 2026 de Booking para Argentina:

  • El 33% de los argentinos ya viajó al exterior para seguir a su equipo.
  • El 40% recorrió distintas provincias con el mismo objetivo.
  • El 28% aseguró que postergaría un acontecimiento personal importante para asistir a un partido.

Cuánto cuesta viajar a Kansas City

Entre las opciones disponibles, Despegar ofrece vuelos desde Miami a Kansas City, entre el 10 y el 14 de julio, desde $1.437.501 por persona, con una escala por tramo e incluyendo equipaje de mano. Desde Atlanta, los vuelos parten desde $1.692.586, también con una escala.

Por su parte, Almundo lanzó paquetes especiales para los cuartos de final que incluyen:

  • Entrada categoría 3.
  • Tres noches de alojamiento.
  • Traslados.
  • Asistencia al viajero.
  • Acompañamiento en destino.

Los valores comienzan en US$5.398 por persona en base cuádruple, sin incluir el pasaje aéreo. La empresa también comercializa vuelos directos a Kansas City desde US$2.200 y alternativas vía Miami desde US$2.170.

Miami, la principal puerta de entrada para los hinchas argentinos

Ante la escasa disponibilidad de vuelos directos hacia Kansas City, Miami volvió a consolidarse como el principal punto de ingreso para los argentinos que viajan al Mundial. Aerolíneas Argentinas confirmó que programó seis vuelos entre Ezeiza y Miami entre el miércoles y el viernes para atender la demanda generada por la clasificación.

Desde allí, la mayoría de los hinchas completa el recorrido con vuelos domésticos hacia Kansas City. Según Smiles Argentina, el 40% de las reservas corresponde a Miami, mientras que Kansas City concentra el 13,1% de los canjes realizados para los próximos días.

Otro dato refleja el optimismo de los fanáticos: el 83% de las reservas corresponde únicamente al tramo de ida, con una estadía promedio de 14 días, ya que muchos confían en que Argentina seguirá avanzando hasta la final.

Se multiplicaron las opciones para vivir el partido del sábado. (Foto: archivo)

Se multiplicaron las opciones para vivir el partido del sábado. (Foto: archivo)

Cuánto cuestan las entradas para ver a Argentina

Al costo del viaje hay que sumar el valor de las entradas para los cuartos de final. Según explicó la consultora especializada en eventos deportivos Natalia Vivas, los precios oficiales de la FIFA parten de US$2.200 para las ubicaciones más económicas y llegan hasta US$22.200 para los sectores preferenciales.

Además, advirtió que en los sitios de reventa los valores ya son, en promedio, un 50% superiores a los precios originales y podrían seguir aumentando a medida que se acerque el partido.

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