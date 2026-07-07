Cuánto cuesta viajar para ver a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina juega los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

De acuerdo con la Encuesta sobre Viajes Deportivos 2026 de Booking para Argentina:

El 33% de los argentinos ya viajó al exterior para seguir a su equipo.

El 40% recorrió distintas provincias con el mismo objetivo.

El 28% aseguró que postergaría un acontecimiento personal importante para asistir a un partido.

Cuánto cuesta viajar a Kansas City

Entre las opciones disponibles, Despegar ofrece vuelos desde Miami a Kansas City, entre el 10 y el 14 de julio, desde $1.437.501 por persona, con una escala por tramo e incluyendo equipaje de mano. Desde Atlanta, los vuelos parten desde $1.692.586, también con una escala.

Por su parte, Almundo lanzó paquetes especiales para los cuartos de final que incluyen:

Entrada categoría 3.

Tres noches de alojamiento.

Traslados.

Asistencia al viajero.

Acompañamiento en destino.

Los valores comienzan en US$5.398 por persona en base cuádruple, sin incluir el pasaje aéreo. La empresa también comercializa vuelos directos a Kansas City desde US$2.200 y alternativas vía Miami desde US$2.170.

Miami, la principal puerta de entrada para los hinchas argentinos

Ante la escasa disponibilidad de vuelos directos hacia Kansas City, Miami volvió a consolidarse como el principal punto de ingreso para los argentinos que viajan al Mundial. Aerolíneas Argentinas confirmó que programó seis vuelos entre Ezeiza y Miami entre el miércoles y el viernes para atender la demanda generada por la clasificación.

Desde allí, la mayoría de los hinchas completa el recorrido con vuelos domésticos hacia Kansas City. Según Smiles Argentina, el 40% de las reservas corresponde a Miami, mientras que Kansas City concentra el 13,1% de los canjes realizados para los próximos días.

Otro dato refleja el optimismo de los fanáticos: el 83% de las reservas corresponde únicamente al tramo de ida, con una estadía promedio de 14 días, ya que muchos confían en que Argentina seguirá avanzando hasta la final.

Se multiplicaron las opciones para vivir el partido del sábado. (Foto: archivo)

Cuánto cuestan las entradas para ver a Argentina

Al costo del viaje hay que sumar el valor de las entradas para los cuartos de final. Según explicó la consultora especializada en eventos deportivos Natalia Vivas, los precios oficiales de la FIFA parten de US$2.200 para las ubicaciones más económicas y llegan hasta US$22.200 para los sectores preferenciales.

Además, advirtió que en los sitios de reventa los valores ya son, en promedio, un 50% superiores a los precios originales y podrían seguir aumentando a medida que se acerque el partido.