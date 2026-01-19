La extraña reacción de Julieta Ortega cuando le preguntaron por su supuesto romance con Riquelme

Incluso, cuando le preguntaron si alguna vez Riquelme había pasado por su casa, Ortega respondió dudosa: "No".

Por último, al ser consultada sobre el origen de la versión, la hija de Palito Ortega se mostró tan desconcertada como la prensa. "Estoy sorpresa como ustedes, no sé, no tengo idea", concluyó.

Qué contaron del supuesto romance entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme

En La mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez sorprendió este lunes al revelar que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme estarían iniciando una relación. La información no tardó en generar repercusión, ya que vincula a una de las actrices más queridas del país con el actual presidente de Boca Juniors, figura emblemática del fútbol argentino.

De acuerdo con lo comentado en Bardeo News, el dirigente xeneize habría pasado a buscar a Julieta en su camioneta por la zona del Palacio Los Patos, edificio donde reside la actriz. Ese gesto alimentó las especulaciones y reforzó las versiones de un posible romance en marcha.

"Me encanta la pareja", señaló Méndez en el ciclo conducido por Moria Casán. A su vez, María Fernanda Callejón agregó: "Hace un montón que está sola", destacando que Ortega llevaba tiempo sin ser relacionada sentimentalmente en los medios.

La artista, hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, atraviesa una etapa profesional muy activa. En las últimas semanas se la vio promocionando la segunda temporada de En el Barro, la producción de Netflix en la que participa y que la mantiene en plena agenda artística.

Mientras tanto, Riquelme continúa con su rol al frente de Boca Juniors, institución que dirige con gran protagonismo en el ámbito deportivo. Aunque suele mantener su vida privada bajo perfil, el exfutbolista es noticia constante por sus decisiones y por su peso como referente. La posibilidad de un vínculo con Ortega lo coloca ahora en el centro de la escena mediática, más allá del fútbol.