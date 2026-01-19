A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
INCÓMODA

La extraña reacción de Julieta Ortega cuando le preguntaron por su supuesto romance con Riquelme

En Puro Show, Julieta Ortega enfrentó los rumores que la vinculan con Juan Román Riquelme. ¡Enterate!

19 ene 2026, 14:09
julieta ortega 2
julieta ortega 2

En Puro Show (El Trece), Julieta Ortega enfrentó este lunes las versiones que la vinculan sentimentalmente con Juan Román Riquelme. La actriz habló con total sinceridad y dejó en claro que no existe ningún tipo de relación con el presidente de Boca Juniors.

"Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. Pero no... no es cierto nada de lo que dijeron", aseguró.

Leé también

Julieta Ortega contó cómo atravesó Palito Ortega una dura enfermedad: "Le afectó la cara"

La dura enfermedad que sufrió Palito Ortega que le afectó la cara y obligó a suspender shows

Ortega explicó que se encuentra enfocada en su trabajo teatral en la costa atlántica, lo que hace imposible que esté iniciando un vínculo amoroso. "Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, no podría estar iniciando un romance con nadie, salvo que ese alguien esté acá", agregó.

Ante la consulta sobre si conocía al exfutbolista, la actriz respondió con firmeza: "Lo conozco, como conozco un montón de gente. Conocer a alguien es otra cosa". Y volvió a remarcar su incomodidad frente a la situación: "Me da un poco de pudor hablar de alguien que no que no tiene que ver conmigo".

Incluso, cuando le preguntaron si alguna vez Riquelme había pasado por su casa, Ortega respondió dudosa: "No".

Por último, al ser consultada sobre el origen de la versión, la hija de Palito Ortega se mostró tan desconcertada como la prensa. "Estoy sorpresa como ustedes, no sé, no tengo idea", concluyó.

Embed

Qué contaron del supuesto romance entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme

En La mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez sorprendió este lunes al revelar que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme estarían iniciando una relación. La información no tardó en generar repercusión, ya que vincula a una de las actrices más queridas del país con el actual presidente de Boca Juniors, figura emblemática del fútbol argentino.

De acuerdo con lo comentado en Bardeo News, el dirigente xeneize habría pasado a buscar a Julieta en su camioneta por la zona del Palacio Los Patos, edificio donde reside la actriz. Ese gesto alimentó las especulaciones y reforzó las versiones de un posible romance en marcha.

"Me encanta la pareja", señaló Méndez en el ciclo conducido por Moria Casán. A su vez, María Fernanda Callejón agregó: "Hace un montón que está sola", destacando que Ortega llevaba tiempo sin ser relacionada sentimentalmente en los medios.

La artista, hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, atraviesa una etapa profesional muy activa. En las últimas semanas se la vio promocionando la segunda temporada de En el Barro, la producción de Netflix en la que participa y que la mantiene en plena agenda artística.

Mientras tanto, Riquelme continúa con su rol al frente de Boca Juniors, institución que dirige con gran protagonismo en el ámbito deportivo. Aunque suele mantener su vida privada bajo perfil, el exfutbolista es noticia constante por sus decisiones y por su peso como referente. La posibilidad de un vínculo con Ortega lo coloca ahora en el centro de la escena mediática, más allá del fútbol.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Ortega Riquelme

Lo más visto