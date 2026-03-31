Robo de fármacos en el Hospital Italiano para fiestas: indagaron a dos médicos y avanza la investigación. 

Qué se investiga y por qué no interviene la Justicia federal

El propofol es un anestésico de uso restringido que no se comercializa en farmacias y solo puede utilizarse dentro del sistema de salud. Sin embargo, no está incluido en el listado de estupefacientes bajo control federal, por lo que la causa quedó en la Justicia ordinaria.

Actualmente, el caso se investiga como una posible defraudación o administración fraudulenta, ya que el presunto robo habría generado un perjuicio económico al hospital.

El Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión para este tipo de delitos, especialmente cuando se trata de personas que tenían a su cargo el manejo de bienes o recursos de una institución.

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Qué dijo el Hospital Italiano

A través de un comunicado, el Hospital Italiano informó que los profesionales involucrados ya no se encuentran desempeñando funciones en la institución y confirmó que hay una investigación en curso.

Además, aclararon que este expediente es independiente de la causa que busca determinar las circunstancias de la muerte de Salazar, que sigue su propio curso judicial.

Con las indagatorias realizadas y las pruebas en análisis, la causa entra en una etapa clave para definir responsabilidades en un caso que sacudió al sistema de salud.