Robo de fármacos en el Hospital Italiano para fiestas: indagaron a dos médicos y avanza la investigación
Hernán Boveri y Delfina Lanusse se presentaron vía Zoom ante el juez que investiga la denuncia realizada una vez que se conoció la muerte de un residente del Hospital Rivadavia.
Robo de fármacos en el Hospital Italiano para fiestas: indagaron a dos médicos y avanza la investigación.
La causa por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano sumó nuevos movimientos judiciales: dos profesionales fueron indagados y la investigación avanza mientras se intenta determinar responsabilidades en el desvío de fármacos de uso exclusivo hospitalario. El juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento tomó declaración indagatoria a Hernán Boveri, anestesiólogo del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, médica residente desde 2023, ambos imputados en la causa.
Las indagatorias se realizaron de manera virtual: Lanusse declaró el 18 de marzo y Boveri el 25. Según fuentes judiciales, ambos negaron los hechos y anticiparon que presentarán escritos ante la Justicia.
La investigación había sido impulsada por el fiscal Lucio Herrera el 26 de febrero, tras una denuncia formal presentada por el propio Hospital Italiano días antes. El expediente se inició el 23 de febrero, luego de que la institución detectara irregularidades en el manejo de medicamentos dentro del área de anestesiología.
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El caso tomó mayor relevancia tras la muerte de Alejandro Salazar, un médico residente que fue hallado sin vida en un departamento de la calle Juncal al 4600. En el lugar, los investigadores encontraron frascos de propofol provenientes del Hospital Italiano, lo que encendió las alarmas sobre un posible desvío ilegal de la sustancia.
Qué se investiga y por qué no interviene la Justicia federal
El propofol es un anestésico de uso restringido que no se comercializa en farmacias y solo puede utilizarse dentro del sistema de salud. Sin embargo, no está incluido en el listado de estupefacientes bajo control federal, por lo que la causa quedó en la Justicia ordinaria.
Actualmente, el caso se investiga como una posible defraudación o administración fraudulenta, ya que el presunto robo habría generado un perjuicio económico al hospital.
El Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión para este tipo de delitos, especialmente cuando se trata de personas que tenían a su cargo el manejo de bienes o recursos de una institución.
Qué dijo el Hospital Italiano
A través de un comunicado, el Hospital Italiano informó que los profesionales involucrados ya no se encuentran desempeñando funciones en la institución y confirmó que hay una investigación en curso.
Además, aclararon que este expediente es independiente de la causa que busca determinar las circunstancias de la muerte de Salazar, que sigue su propio curso judicial.
Con las indagatorias realizadas y las pruebas en análisis, la causa entra en una etapa clave para definir responsabilidades en un caso que sacudió al sistema de salud.