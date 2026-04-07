Se supo dónde se encuentra Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano y quién la reemplazaría

"Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió", indicó el conductor.

Y luego Daniel Ambrosino dio detalles de quién podría ocupar el lugar que deja la actriz vacante en el reality: "Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", precisó.

Además se explicó que ya existen las charlas entre la producción del reality y la hija de la actriz para ver si acepta sumarse al programa, decisión que la joven se encuentra analizando por estas horas.

"Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente", confió el periodista sobre la preocupación que tiene por estas horas la joven por la salud de su madre tras el accidente que sufrió en el programa de Telefe.

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El comunicado de Gran Hermano que confirma qué pasará con Andrea del Boca tras el accidente

Este martes por la mañana se confirmó finalmente que Andrea del Boca no podrá regresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada por recomendación médica después del accidente que sufrió.

"Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", se precisó en un comunicado desde la cuenta oficial del programa Gran Hermano.

Y se agregó: "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".

De esta manera se confirmó de manera oficial que la actriz no regresará al programa tras el fuerte accidente que sufrió en la noche del lunes dentro de la casa y que preocupó a todos.