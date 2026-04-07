AUH de ANSES: habilitan un PAGO EXTRA en abril y podés cobrar hasta $194.000 por hijo

Es importante señalar que, mientras la asignación es un cobro mensual, la Ayuda Escolar de $85.000 se abona una sola vez al año. Quienes regularicen su situación en abril mediante la carga del certificado escolar verán reflejada esta cifra unificada en su recibo de haberes, facilitando el acceso a los fondos para la canasta básica y materiales educativos.

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en abril por terminación de DNI?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal p4rr Hijo (AUH) en abril de 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar si no los recibiste?

Para los beneficiarios de la AUH de ANSES que no percibieron de oficio el refuerzo, el organismo confirmó que deben presentar el Certificado de Escolaridad para habilitar el pago de los $85.000. Este trámite puede realizarse a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial sin turno. Una vez que el documento es validado, el dinero se deposita en la misma cuenta de la asignación en un plazo de hasta 60 días.

Este beneficio de $85.000 alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para percibir el pago único. La Administración Nacional de la Seguridad Social exige este trámite todos los años para verificar la continuidad de los menores dentro del sistema educativo oficial.

¿Cuál es el motivo por el cual ANSES puede suspender la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar los topes de ingresos. En abril de 2026, el límite para seguir cobrando la AUH de ANSES es de $357.800, equivalente al Salario Mínimo. Superar esta cifra, ya sea por un nuevo empleo registrado o aumento de ingresos informales detectados, implica la baja automática de la prestación.

Cabe aclarar que los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES no son otorgados actualmente de manera directa por el organismo. Cualquier descuento por préstamos previos corresponde a entidades bancarias externas. Por lo tanto, el pago de la AUH y la Ayuda Escolar de $85.000 representan ingresos directos no reintegrables que el titular debe gestionar cumpliendo con los requisitos de escolaridad y salud.