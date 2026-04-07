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AUH de ANSES: habilitan un PAGO EXTRA en abril y podés cobrar hasta $194.000 por hijo

Se confirmó el monto total que percibirán los titulares de la AUH de ANSES en abril de 2026. Tras la integración del haber neto con el refuerzo escolar, los beneficiarios de la asignación cuentan con una cifra de cobro unificada que impactará en las cuentas bancarias según el calendario oficial.

AUH de ANSES: habilitan un PAGO EXTRA en abril y podés cobrar hasta $194.000 por hijo

AUH de ANSES: habilitan un PAGO EXTRA en abril y podés cobrar hasta $194.000 por hijo

a Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios de la asignación universal perciben este mes una liquidación que combina el aumento por movilidad y un refuerzo excepcional. En abril de 2026, la AUH de ANSES presenta un incremento del 2,9%, lo que sitúa el haber neto mensual en $109.332 por cada hijo (tras la retención del 20% de ley). Este ajuste técnico se acredita de forma automática bajo la fórmula de movilidad vigente, ajustada por la inflación de febrero, garantizando la actualización de los ingresos familiares.

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El esquema de cobro de la AUH de ANSES incluye en abril la posibilidad de percibir los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio de pago único destinado a acompañar los gastos del ciclo lectivo. Para quienes no recibieron la acreditación automática en marzo, la presentación del certificado de escolaridad permite destrabar este monto, alcanzando una sumatoria total de $194.332 en un solo pago por hijo. Este proceso de gestión manual es indispensable para aquellos casos donde el organismo previsional no cuenta con la información educativa actualizada del menor.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social unifica estos desembolsos en el cronograma de pagos por DNI, el cual inicia el viernes 10 de abril. Al tratarse de una prestación sujeta a controles de vulnerabilidad, es fundamental que el ingreso del titular no supere el Salario Mínimo, Vital y Móvil para mantener la vigencia del beneficio. A continuación, se detallan los componentes del pago de abril, el procedimiento para el cobro escolar y las fechas asignadas para asistir al banco.

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AUH de ANSES: habilitan un PAGO EXTRA en abril y pod&eacute;s cobrar hasta $194.000 por hijo

AUH de ANSES: habilitan un PAGO EXTRA en abril y podés cobrar hasta $194.000 por hijo

¿Cómo se integra el pago de $194.332 para la AUH de ANSES en abril?

El monto de $194.332 que percibirán muchos titulares de la AUH de ANSES en abril resulta de la sumatoria de dos conceptos clave. Por un lado, el haber neto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que con el aumento del 2,9% queda establecido en $109.332 (el 80% de los $136.666 brutos). Por otro lado, se incorpora el pago único de $85.000 correspondiente a la Ayuda Escolar Anual.

Es importante señalar que, mientras la asignación es un cobro mensual, la Ayuda Escolar de $85.000 se abona una sola vez al año. Quienes regularicen su situación en abril mediante la carga del certificado escolar verán reflejada esta cifra unificada en su recibo de haberes, facilitando el acceso a los fondos para la canasta básica y materiales educativos.

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en abril por terminación de DNI?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal p4rr Hijo (AUH) en abril de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar si no los recibiste?

Para los beneficiarios de la AUH de ANSES que no percibieron de oficio el refuerzo, el organismo confirmó que deben presentar el Certificado de Escolaridad para habilitar el pago de los $85.000. Este trámite puede realizarse a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial sin turno. Una vez que el documento es validado, el dinero se deposita en la misma cuenta de la asignación en un plazo de hasta 60 días.

Este beneficio de $85.000 alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para percibir el pago único. La Administración Nacional de la Seguridad Social exige este trámite todos los años para verificar la continuidad de los menores dentro del sistema educativo oficial.

¿Cuál es el motivo por el cual ANSES puede suspender la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar los topes de ingresos. En abril de 2026, el límite para seguir cobrando la AUH de ANSES es de $357.800, equivalente al Salario Mínimo. Superar esta cifra, ya sea por un nuevo empleo registrado o aumento de ingresos informales detectados, implica la baja automática de la prestación.

Cabe aclarar que los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES no son otorgados actualmente de manera directa por el organismo. Cualquier descuento por préstamos previos corresponde a entidades bancarias externas. Por lo tanto, el pago de la AUH y la Ayuda Escolar de $85.000 representan ingresos directos no reintegrables que el titular debe gestionar cumpliendo con los requisitos de escolaridad y salud.

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