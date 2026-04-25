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Franco Colapinto y la histórica exhibición en Buenos Aires: cómo ver al Fórmula 1 en vivo

Las entradas se agotaron en pocas horas y el Gobierno porteño estima una convocatoria que podría alcanzar entre 400 mil y 500 mil personas.

El auto Lotus con la estética de Alpine fue presentado en el Obelisco. (Foto: Prensa GCBA).

El auto Lotus con la estética de Alpine fue presentado en el Obelisco. (Foto: Prensa GCBA).

La ciudad de Buenos Aires será escenario de un evento sin precedentes: el joven piloto argentino Franco Colapinto realizará este domingo una exhibición en pleno circuito callejero porteño y la expectativa es total. Las entradas se agotaron en pocas horas y el Gobierno porteño estima una convocatoria que podría alcanzar entre 400 mil y 500 mil personas.

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El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la magnitud del evento y el impacto internacional: “Queremos que la gente disfrute de Franco y mostrar esta ciudad al mundo”, afirmó. Además, aseguró que el operativo está preparado para manejar una asistencia masiva.

La jornada marcará el regreso de la actividad vinculada a la Fórmula 1 en el país tras 14 años. Colapinto, de 22 años, se convertirá en el primer argentino en conducir un monoplaza de la categoría en un circuito urbano de la Ciudad.

Uno de los momentos más esperados será cuando pilotee el Lotus E20, un monoplaza con motor V8, cuyo sonido será protagonista. Por eso, desde la organización recomendaron proteger los oídos, especialmente en las zonas más cercanas al recorrido.

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Homenaje a Juan Manuel Fangio y shows en vivo

El evento también incluirá un homenaje al legendario Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial. El tributo consistirá en un recorrido con una réplica del histórico Mercedes Benz W196 Roadster, el modelo con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955.

Además, habrá shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.

El cronograma completo del evento

  • 9:00 – Apertura de la Fanzone
  • 11:25 – Entrevista a Colapinto
  • 11:50 – Show de Soledad
  • 12:45 – Vuelta con el Lotus E20
  • 13:55 – Show de Luck Ra
  • 14:30 – Exhibición con el auto de Fangio
  • 15:15 – Nueva salida con el Lotus
  • 15:55 – Recorrido en bus descapotable
  • 16:15 – Cierre del evento
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Franco Colapinto hará una histórica exhibición este domingo en las calles de Buenos Aires. (Foto: Instagram / @AlpineF1Team).

Franco Colapinto hará una histórica exhibición este domingo en las calles de Buenos Aires. (Foto: Instagram / @AlpineF1Team).

Pantallas gigantes para seguir la exhibición

Para quienes no puedan acercarse al circuito, habrá pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos de la Ciudad, como Libertador y Casares, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), y otras intersecciones clave.

Con una convocatoria récord y un despliegue pocas veces visto, la exhibición de Colapinto promete convertirse en uno de los eventos del año en Buenos Aires.

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