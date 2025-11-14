El insólito valor de las entradas para ver a la Selección Argentina en Angola que generó polémica

El propio Fredy Ribeiro, capitán de la selección local, habló del tema en diálogo con TyC Sports. "Fue un poco complicado. Hay gente que le gustó, pero mucha que no porque la realidad del país no es fácil: hay mucha pobreza, mucha gente que necesita muchas cosas, pero son cosas en las que no me quiero meter", afirmó. También reconoció que el momento del país no es el ideal, aunque espera que el amistoso pueda traer “alegría” al pueblo.

Ribeiro aseguró que la expectativa de convocatoria es enorme: "Creo que va a haber más de 50 mil personas. Son 50 años de nuestra Independencia, una lucha muy larga para conseguir", destacó.

Cómo llega Angola al partido y qué dijo su capitán sobre Argentina

Ribeiro también analizó el cruce desde lo futbolístico: "Es una honra para nosotros jugar contra el campeón del mundo y con un jugador como Messi, el mejor que vi jugar", afirmó. Además, describió a Argentina como un equipo de “cualidades inexplicables” y reconoció que su selección deberá ser “inteligente y compacta".

El mediocampista explicó que Angola atraviesa una etapa de adaptación con un nuevo entrenador, aunque confía en dejar “una imagen positiva”.

Cómo es la camiseta especial que usará Angola

Para acompañar el carácter histórico del evento, la federación angoleña lanzó una camiseta edición especial, de color rojo predominante y con las banderas de ambos países, la fecha y el lugar del partido. Solo se produjeron 600 unidades, lo que la convierte en una pieza exclusiva que se usará únicamente en este amistoso.