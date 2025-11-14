En vivo Radio La Red
El insólito valor de las entradas para ver a la Selección Argentina en Angola que generó polémica

El amistoso entre Argentina y Angola se jugará este viernes en un contexto histórico: el país africano celebra los 50 años de su independencia y vendió las entradas a un precio increíble. La decisión generó enojo en parte de la población, y el capitán local explicó los motivos.

La Selección Argentina enfrentará a Angola este viernes desde las 13, en Luanda, en un amistoso que excede lo deportivo y se inscribe en los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano. El partido se disputará en el Estadio 11 de Novembro, bautizado justamente en homenaje a la fecha en la que Angola dejó atrás la dominación portuguesa.

image

Desde el martes, el país se encuentra de feriado nacional por la conmemoración y, en paralelo a los actos oficiales, el choque con el vigente campeón del mundo fue presentado como uno de los eventos centrales del calendario festivo. Para recibir a la Scaloneta, el gobierno angoleño realizó una inversión significativa, que incluyó trabajos de remodelación del estadio.

Cuánto costaron las entradas y por qué generaron polémica

Uno de los datos que más impactó en la previa fue el precio de los tickets: se vendieron a apenas 1.000 kwanzas, el equivalente aproximado a un dólar o 1.500 pesos argentinos. La accesibilidad del valor generó una demanda masiva y en menos de dos horas se agotaron las 48.000 entradas disponibles.

Sin embargo, el precio simbólico también generó enojo en parte del pueblo angoleño, que atraviesa una compleja situación económica. Varios sectores señalaron que, pese a lo accesible del ticket, destinar recursos estatales a un evento de esta magnitud no se condice con las necesidades sociales urgentes.

El propio Fredy Ribeiro, capitán de la selección local, habló del tema en diálogo con TyC Sports. "Fue un poco complicado. Hay gente que le gustó, pero mucha que no porque la realidad del país no es fácil: hay mucha pobreza, mucha gente que necesita muchas cosas, pero son cosas en las que no me quiero meter", afirmó. También reconoció que el momento del país no es el ideal, aunque espera que el amistoso pueda traer “alegría” al pueblo.

Ribeiro aseguró que la expectativa de convocatoria es enorme: "Creo que va a haber más de 50 mil personas. Son 50 años de nuestra Independencia, una lucha muy larga para conseguir", destacó.

Cómo llega Angola al partido y qué dijo su capitán sobre Argentina

Ribeiro también analizó el cruce desde lo futbolístico: "Es una honra para nosotros jugar contra el campeón del mundo y con un jugador como Messi, el mejor que vi jugar", afirmó. Además, describió a Argentina como un equipo de “cualidades inexplicables” y reconoció que su selección deberá ser “inteligente y compacta".

El mediocampista explicó que Angola atraviesa una etapa de adaptación con un nuevo entrenador, aunque confía en dejar “una imagen positiva”.

Cómo es la camiseta especial que usará Angola

Para acompañar el carácter histórico del evento, la federación angoleña lanzó una camiseta edición especial, de color rojo predominante y con las banderas de ambos países, la fecha y el lugar del partido. Solo se produjeron 600 unidades, lo que la convierte en una pieza exclusiva que se usará únicamente en este amistoso.

