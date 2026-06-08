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Juega Messi contra Islandia: el plan de la Scaloni de cara al último amistoso previo al Mundial

El cuerpo técnico de la Selección Argentina ultima detalles para el compromiso definitivo de la gira preparatoria en Norteamérica. Tras dejar atrás una complicación física en una de sus piernas, el astro rosarino se perfila como la gran atracción de la jornada.

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Juega Messi contra Islandia: el plan de la Scaloni de cara al último amistoso previo al Mundial

El tramo final de la preparación de la Selección Argentina concentra la atención de los fanáticos en una sola figura. En la previa del amistoso frente a Islandia, el interrogante sobre si juega Lionel Messi de titular o no volvió a instalarse. Luego de recuperarse de una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo, el capitán argentino quedó a disposición de Lionel Scaloni, aunque el entrenador analiza cuidadosamente cuánto y cómo utilizarlo este martes ante Islandia.

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Messi despidió al Indio. (Foto: archivo).

El estatus del enganche rosarino dentro de la estructura nacional ha mutado significativamente. La situación refleja una transformación que se fue consolidando con el paso de los años. Hubo un tiempo en que Messi era una pieza más dentro de un equipo repleto de figuras. Hoy es un acontecimiento en sí mismo. Su presencia modifica la expectativa de un estadio entero y hasta condiciona la planificación del último partido amistoso.

El fenómeno quedó ratificado en la última presentación de la gira en Texas: la muestra más reciente ocurrió ante Honduras. Más de 90 mil espectadores colmaron el estadio en Texas para ver a la Selección argentina, pero gran parte de la atención estuvo puesta en el banco de suplentes esperando el ingreso del diez.

Cuántos minutos jugará Lionel Messi frente a Islandia

La administración del rodaje en cancha del futbolista de Inter de Miami es el eje del debate interno dentro del predio de entrenamientos en la antesala del estreno de la Copa del Mundo.

Por eso la decisión de Scaloni para el encuentro frente a Islandia adquiere una relevancia especial. El técnico campeón del mundo sabe que necesita darle ritmo futbolístico a su capitán, pero también entiende que cualquier riesgo resulta innecesario a días del inicio de la Copa del Mundo. La posibilidad de que juegue algunos minutos es una realidad; el tema es cuánto tiempo permanecerá en el terreno de juego.

Cuál es la formación probable de la Selección Argentina ante Islandia

Para afrontar el compromiso de este martes por la noche, el director técnico ensayará modificaciones y mantendrá la duda en la zona creativa del ataque hasta el último momento.

La alineación albiceleste se estructuraría con: Juan Musso o Gerónimo Rulli; Tagliafico, Otamendi, Lisandro Martínez y Agustín Giay; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada (o Lionel Messi); Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, buscando cerrar la preparación con una sonrisa.

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