Juega Messi contra Islandia: el plan de la Scaloni de cara al último amistoso previo al Mundial

Por eso la decisión de Scaloni para el encuentro frente a Islandia adquiere una relevancia especial. El técnico campeón del mundo sabe que necesita darle ritmo futbolístico a su capitán, pero también entiende que cualquier riesgo resulta innecesario a días del inicio de la Copa del Mundo. La posibilidad de que juegue algunos minutos es una realidad; el tema es cuánto tiempo permanecerá en el terreno de juego.

Cuál es la formación probable de la Selección Argentina ante Islandia

Para afrontar el compromiso de este martes por la noche, el director técnico ensayará modificaciones y mantendrá la duda en la zona creativa del ataque hasta el último momento.

La alineación albiceleste se estructuraría con: Juan Musso o Gerónimo Rulli; Tagliafico, Otamendi, Lisandro Martínez y Agustín Giay; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada (o Lionel Messi); Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, buscando cerrar la preparación con una sonrisa.