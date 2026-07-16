La inesperada demora que tuvo la Selección argentina antes de su viaje a Nueva Jersey: cómo afecta los planes de Scaloni

Antes del viaje, el equipo realizó una práctica en el predio del Atlanta United. Los futbolistas que fueron titulares frente a Inglaterra llevaron adelante trabajos regenerativos, mientras que los suplentes realizaron ejercicios de mayor intensidad.

Una de las imágenes más comentadas fue la de Lionel Messi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez caminando descalzos sobre el césped, relajados y sonrientes durante el inicio de la práctica.

FIFA analiza el festejo con la bandera de Malvinas

Mientras el plantel se prepara para la final, la FIFA todavía evalúa lo ocurrido tras la victoria sobre Inglaterra, cuando una bandera con la inscripción de Malvinas fue arrojada desde las tribunas al campo de juego y luego sostenida por varios futbolistas durante los festejos.

Consultadas por el episodio, fuentes del organismo explicaron que la Comisión Disciplinaria analiza los informes oficiales del encuentro antes de definir si corresponde alguna sanción.

La selección entrenó antes del viaje a Nueva York. (Foto: Reuters)

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de banderas, pancartas o elementos considerados de carácter político durante los partidos. Existe un antecedente similar: en 2014, la AFA recibió una multa económica de 27.000 dólares por un episodio prácticamente idéntico antes de un amistoso frente a Eslovenia.

La agenda de Argentina antes de la gran final

Ya instalada en Nueva Jersey, la Selección continuará con su preparación para el partido decisivo del domingo en el MetLife Stadium.

Este viernes realizará un nuevo entrenamiento con acceso parcial para la prensa y algunos futbolistas hablarán en zona mixta. El sábado será el turno de la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes de la final frente a España.