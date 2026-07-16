La impactante teoría viral sobre los cambios de Scaloni en la Selección que ilusiona a la Argentina: “Está escrito”

A partir de ese instante, los autores del video repararon en los futbolistas que se encontraban preparados para ingresar al campo de juego y encontraron una combinación de números que, según su particular interpretación, podría esconder una señal relacionada con la final del Mundial.

La primera coincidencia apareció con el ingreso del jugador que lleva el número 19, cifra que fue asociada directamente con el día en que se disputará el partido decisivo. Luego, Rodrigo De Paul, identificado con el número 7, habría completado el mes de la fecha: julio.

Pero la mayor ilusión llegó con la aparición de Gonzalo Montiel, cuyo número en su espalda es el 4. Para quienes sostienen esta teoría, el número tiene un doble significado: por un lado, recuerda al futbolista que convirtió el penal decisivo en Qatar y, por otro, representa el sueño de alcanzar la cuarta Copa del Mundo.

“No me jodas, muchachos. Ya está escrito esto, hermanos. Tenemos que confiar”, afirma el influencer, convencido de que las coincidencias encontradas son suficientes para alimentar la esperanza de los hinchas argentinos.

Como no podía ser de otra manera, el análisis terminó con el tradicional “anulo mufa”, una expresión que se volvió inseparable de los grandes momentos de la Selección Argentina.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el próximo 19 de julio, cuando Lionel Messi y la Scaloneta se enfrenten a España por el título mundial. Mientras tanto, la teoría viral ya encontró su lugar entre las cábalas de los hinchas, que prefieren pensar que aquellos cambios realizados por Scaloni fueron algo más que simples decisiones tácticas y que, quizás, el destino ya había dejado sus propias señales.

Cómo se mostró Messi el día después de la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra

Toda la Argentina continúa celebrando la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial 2026, luego de la histórica victoria frente a Inglaterra en las semifinales. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni protagonizó un partido cargado de emoción y logró imponerse por 2 a 1 en los minutos finales, gracias a los goles convertidos por Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Tras el pitazo final, la celebración se trasladó al estadio de Atlanta, donde los jugadores permanecieron durante varios minutos compartiendo la alegría con los hinchas que acompañaron al equipo. La escena reflejó la dimensión de un triunfo que volvió a poner a la Argentina a las puertas de una nueva consagración mundial.

Mientras el país todavía festejaba la remontada ante Inglaterra y la clasificación a la definición del torneo, apareció una esperada imagen de Lionel Messi desde la concentración del seleccionado. La postal fue compartida inicialmente por Rodrigo De Paul, uno de los grandes amigos y compañeros del capitán argentino, y permitió conocer un momento de intimidad dentro del hotel donde se encuentra alojado el plantel.

En la fotografía, ambos futbolistas aparecen descansando sobre el respaldo de la cama, compartiendo unos mates y recuperándose luego del intenso encuentro disputado el miércoles. Con una breve frase, el mediocampista acompañó la publicación y escribió: "¡Buen día!".

La escena no tardó en generar repercusión entre los hinchas argentinos, que esperaban conocer cómo se encontraba Messi después de la épica victoria que depositó a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Poco después, el propio capitán replicó la imagen desde sus redes sociales y volvió a mostrar un instante de la intimidad de la concentración.

En la postal, Messi y De Paul se muestran sonrientes, relajados y disfrutando de un momento de descanso después del enorme desgaste físico y emocional de la semifinal. El capitán aparece con un termo dorado en la mano y ambos lucen la ropa de entrenamiento, en una imagen que transmite tranquilidad y felicidad tras el triunfo.

Ahora, con la clasificación asegurada, el equipo ya comienza a recargar energías y a enfocarse en el próximo gran desafío: la final mundialista del domingo frente a España, que se disputará en Nueva Jersey.