A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Onfire

Dos participantes de Gran Hermano confesaron que hicieron el amor "todas las noches" en la casa y nadie se enteró

Sin que las cámaras los descubrieran, dos participantes confesaron que tuvieron intimidad todas las noches en Gran Hermano y revelaron cómo lograron mantener el secreto durante toda su estadía en la casa.

17 jul 2026, 21:52
Banner seguínos en google Primicias Ya
Dos participantes de Gran Hermano confesaron que hicieron el amor todas las noches en la casa y nadie se enteró

Dos participantes de Gran Hermano confesaron que hicieron el amor "todas las noches" en la casa y nadie se enteró

Dos participantes de Gran Hermano confesaron que hicieron el amor todas las noches en la casa y nadie se enteró

Dos participantes de Gran Hermano confesaron que hicieron el amor "todas las noches" en la casa y nadie se enteró

En medio de una edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) marcada por las discusiones, las estrategias y los vínculos que se fueron formando dentro de la casa, una revelación inesperada volvió a poner el foco sobre la relación entre dos de sus participantes.

Se trata de Franco Zunino y Nenu López, que dieron rienda suelta al amor dentro del reality y formaron una pareja que, hasta el día de hoy, continúa consolidada fuera de las cámaras. Tan fuerte fue la conexión que nació entre ellos que la bailarina sorprendió al revelar detalles desconocidos de su paso por la casa. Según contó, protagonizaron varios encuentros íntimos durante la convivencia, aunque lograron mantenerlos en secreto y evitar que trascendieran al público.

Leé también

Manuel de Gran Hermano habló de una posible vuelta con Zoe Bogach y su gesto lo dijo todo

Manuel de Gran Hermano habló de una posible vuelta con Zoe Bogach y su gesto lo dijo todo

Durante una entrevista en Sacate la Careta (DGO), explicó cómo lograron mantener su romance bajo un estricto hermetismo durante su estadía y por qué recién decidió contarlo una vez finalizado el aislamiento. Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien. Cuando salí, lo primero que pregunté es si mi papá me había desheredado, contó entre risas la participante.

La bailarina explicó que, pese a que las cámaras sí mostraron varios de sus apasionados besos con Franco, lograron pasarcompletamente inadvertidos cuando avanzaron en la intimidad bajo las sábanas.

Cuántas veces tienen intimidad Nenu López y Franco Zunino

Ya eliminados del certamen y lejos de las restricciones que imponía la convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Nenu López y Franco Zunino aseguraron que su historia de amor no solo continúa, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos. La pareja contó que, ahora sin cámaras siguiéndolos las 24 horas, puede disfrutar de su relación con total libertad y sin necesidad de ocultar sus demostraciones de afecto.

En ese contexto, ambos sorprendieron al revelar cómo es su intimidad desde que terminó el reality. Entre risas y con absoluta naturalidad, la bailarina confesó que mantienen relaciones sexuales "tres veces por día", dejando en evidencia que la pasión que nació en la casa sigue más vigente que nunca.

"Me parece superimportante en una relación", remarcó Franco, al explicar la importancia que le da a ese aspecto de la pareja y dejando en claro que la conexión entre ambos permanece intacta desde que abandonaron el reality de Telefe.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Nenu López

Lo más visto