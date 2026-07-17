Dos participantes de Gran Hermano confesaron que hicieron el amor "todas las noches" en la casa y nadie se enteró

Cuántas veces tienen intimidad Nenu López y Franco Zunino

Ya eliminados del certamen y lejos de las restricciones que imponía la convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Nenu López y Franco Zunino aseguraron que su historia de amor no solo continúa, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos. La pareja contó que, ahora sin cámaras siguiéndolos las 24 horas, puede disfrutar de su relación con total libertad y sin necesidad de ocultar sus demostraciones de afecto.

En ese contexto, ambos sorprendieron al revelar cómo es su intimidad desde que terminó el reality. Entre risas y con absoluta naturalidad, la bailarina confesó que mantienen relaciones sexuales "tres veces por día", dejando en evidencia que la pasión que nació en la casa sigue más vigente que nunca.

"Me parece superimportante en una relación", remarcó Franco, al explicar la importancia que le da a ese aspecto de la pareja y dejando en claro que la conexión entre ambos permanece intacta desde que abandonaron el reality de Telefe.