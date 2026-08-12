Sergio Lapegüe rompió en llanto tras leer la carta de Lionel Messi a su papá Jorge: "Perdónenme"

Mientras Paradizo relataba esos momentos descritos en la carta, la emoción comenzó a hacerse evidente en el estudio. Sergio Lapegüe, conductor del ciclo, no pudo ocultar las lágrimas: “Fijate lo que cuenta: esperaba tu palabra antes de cada partido y vos no llamabas. El tipo salía a jugar igual y la rompía. Perdonenme, pero a mí me emocionan todas estas cosas de los padres ”.

“Lo que habrá sido salir a la cancha sabiendo que el padre estaba mal. Después alguien dijo algo tan tremendo, imaginénse lo que habrá sido para Leo”, siguió su relato.

La escena reflejó el impacto que tuvo la muerte del papá del capitán argentino, una figura que trascendió ampliamente el ámbito familiar y deportivo por el lugar que ocupó detrás de la historia de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Qué dijo Messi en la carta despedida a su papá

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de la muerte de su papá, Jorge Messi, a los 68 años. El futbolista utilizó sus redes sociales este miércoles para compartir una extensa y conmovedora carta en la que recordó la relación que mantuvieron durante toda su vida y se despidió de quien fue una figura fundamental tanto en lo personal como en su carrera.

Tras despedirlo durante el fin de semana en Rosario, Messi abrió su corazón y contó cómo está atravesando estos primeros días sin la presencia de su padre. Con una fotografía y un mensaje escrito desde el dolor, el capitán argentino comenzó su despedida: "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos".

En uno de los pasajes más sensibles de la carta, el delantero recordó el último Mundial y el deseo que tenía Jorge de volver a verlo disputar una Copa del Mundo. Messi relató cómo fueron aquellos días previos al comienzo del torneo y cómo comenzó a notar la gravedad del estado de salud de su papá a partir de una ausencia que, hasta ese momento, no había experimentado: la de sus mensajes después de cada partido.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", escribió.

El recuerdo de aquella competencia también estuvo atravesado por el esfuerzo físico que realizó Messi para llegar hasta el final. El futbolista reconoció que jugó el torneo prácticamente al límite y que quiso cumplir con el pedido de su padre, aunque finalmente no pudo levantar el trofeo: "Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien. Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales".

Messi también lamentó que Jorge no pudiera conocer todos los detalles de lo ocurrido durante aquella Copa del Mundo. Según explicó, ambos hablaban diariamente y esa comunicación era una parte fundamental de su vínculo, incluso en medio de sus compromisos profesionales.

"No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos", continuó.

El dolor de Messi quedó todavía más expuesto cuando habló de su futuro. La ausencia de su padre, que lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol, incluso le genera dudas sobre cuánto tiempo más continuará dentro de las canchas. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...", reconoció Messi.

A lo largo de la carta, el campeón del mundo también volvió a su infancia para recordar el enorme sacrificio que hicieron sus padres durante sus primeros años como futbolista: "Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios".

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo pa", cerró el futbolista su doloroso mensaje.