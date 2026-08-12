Mauro Icardi podría perder el contacto con sus hijas: el durísimo pedido de Wanda Nara

La periodista precisó que Rosenfeld hace referencia al episodio relacionado con los pasaportes. En ese contexto, la abogada reclamó que la empresaria quede a cargo del cuidado de las niñas y que se someta al padre a distintas evaluaciones profesionales. Tras la aclaración, siguió: “Solicito cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor ”.

“Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores ”, recalcó, y opinó: “Esto es tremendo”. La solicitud contempla además limitar, de manera provisoria, las distintas formas de contacto entre el futbolista y sus hijas mientras se determina qué ocurrió y se evalúa su comportamiento.

Otro de los puntos incluidos en el documento apunta a que el exjugador realice una capacitación específica vinculada con situaciones de violencia en el ámbito familiar y de género. "Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género", dijo y sumó: " La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional".

Qué dice el video de las hijas de Mauro Icardi

Finalmente, se conoció el contenido del video al que hacía referencia Fernanda Iglesias, en el que las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara aparecen en una situación de presunta vulnerabilidad junto a su mamá y Nora Colosimo.

En las imágenes, una de las pequeñas aparece llorando de manera desconsolada y visiblemente afectada por la situación, mientras que su mamá y su abuela intentan contenerla y persuadirla para que se calme.

"No voy a contar porque no me deja ir. Solo desinteresada, quiere saber. Y me va a mentir como siempre", se escucha decir a una de las menores durante la conversación.

Ante esas palabras, Wanda le pregunta: " ¿Yo te miento?". La niña continúa expresando lo que siente mientras su madre intenta comprender la situación. Segundos después, también interviene Nora, quien apunta contra el futbolista: " Están amenazadas".

La conversación continúa y la menor aclara: "No me hizo nada papá". Inmediatamente, Colosimo le pide a una de sus nietas que no interrumpa a su hermana: "Dejala hablar".