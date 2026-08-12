Mauro Icardi podría perder el contacto con sus hijas: el durísimo pedido de Wanda Nara

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en los tribunales luego de que Ana Rosenfeld, representante legal de la mediática, presentara una serie de solicitudes relacionadas con sus dos hijas.
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Wanda Nara realizó un fuerte pedido ante la Justicia contra Mauro Icardi, que podría quedar sin contacto con sus hijas. La presentación incluye pericias psicológicas y psiquiátricas, además de otras medidas cautelares.
La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en los tribunales luego de que Ana Rosenfeld, representante legal de la mediática, presentara una serie de solicitudes relacionadas con sus dos hijas.
El planteo trascendió en DDM (América TV), donde la periodista Tatiana Schapiro expuso los puntos principales del escrito y explicó que la presentación estaría relacionada con el conflicto surgido por la documentación de las menores.
La letrada fundamentó su intervención en la necesidad de resguardar a las niñas ante determinadas situaciones protagonizadas por el futbolista. “Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi ”, leyó el expediente Schapiro.
De acuerdo con lo detallado al aire, la representación de Wanda sostiene que lo ocurrido habría repercutido emocionalmente en las menores y que requiere una respuesta inmediata por parte de la Justicia. Y siguió con su relato en DDM (América TV): “Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”.
La periodista precisó que Rosenfeld hace referencia al episodio relacionado con los pasaportes. En ese contexto, la abogada reclamó que la empresaria quede a cargo del cuidado de las niñas y que se someta al padre a distintas evaluaciones profesionales. Tras la aclaración, siguió: “Solicito cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor ”.
“Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores ”, recalcó, y opinó: “Esto es tremendo”. La solicitud contempla además limitar, de manera provisoria, las distintas formas de contacto entre el futbolista y sus hijas mientras se determina qué ocurrió y se evalúa su comportamiento.
Otro de los puntos incluidos en el documento apunta a que el exjugador realice una capacitación específica vinculada con situaciones de violencia en el ámbito familiar y de género. "Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género", dijo y sumó: " La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional".
Finalmente, se conoció el contenido del video al que hacía referencia Fernanda Iglesias, en el que las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara aparecen en una situación de presunta vulnerabilidad junto a su mamá y Nora Colosimo.
En las imágenes, una de las pequeñas aparece llorando de manera desconsolada y visiblemente afectada por la situación, mientras que su mamá y su abuela intentan contenerla y persuadirla para que se calme.
"No voy a contar porque no me deja ir. Solo desinteresada, quiere saber. Y me va a mentir como siempre", se escucha decir a una de las menores durante la conversación.
Ante esas palabras, Wanda le pregunta: " ¿Yo te miento?". La niña continúa expresando lo que siente mientras su madre intenta comprender la situación. Segundos después, también interviene Nora, quien apunta contra el futbolista: " Están amenazadas".
La conversación continúa y la menor aclara: "No me hizo nada papá". Inmediatamente, Colosimo le pide a una de sus nietas que no interrumpa a su hermana: "Dejala hablar".