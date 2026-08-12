Luana tomó una inesperada decisión en Gran Hermano y ahora quiere dar marcha atrás: "Que se vaya"

Y siguió: "Danelik fue mi amiga en su momento, nos peleamos, terminó todo mal y también sé que es una persona bastante inteligente a la hora de del juego, es divertida y entonces yo sentía que me podía sumar en todos los aspectos. Aparte, yo sentía la necesidad de volver a tener como una segunda oportunidad con ella porque cuando ella se fue, no me arrepiento de lo que hice, ni siquiera la saludé, no me despedí de ella, entonces fue un montón".

Sin embargo, la experiencia no terminó siendo como Luana esperaba. La jugadora aseguró que, lejos de encontrar en Danelik la contención que buscaba, su presencia terminó generándole el efecto contrario. Por eso, ahora quiere revertir su elección y hasta pidió públicamente ayuda para impulsar una campaña que permita el ingreso de La Maciel. "Me encantaría, gente, que me ayuden a hacer una campaña, que pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik. Ella está en un mood en donde no quiere pelear. Yo voy a hablar con ella, le voy a decir lo que siento", afirmó.

Además, Luana contó cómo observa actualmente el comportamiento de Danelik dentro de la casa y dejó en claro que considera que su vínculo con Brian es uno de los principales motivos por los que quiere que abandone la competencia. "Ella está en un mood donde no le interesa tener conflictos ni nada por el estilo, está pegada a Brian, no hace otra cosa y necesito que me ayuden a hacer que que se vaya. Quiero que se vaya ella y que entre La Maciel", cerró.

Cuál fue el polémico gesto de Danelik tras ser elegida por Luana para volver a Gran Hermano

Luana se enfrentó a una de las instancias más esperadas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y tomó una decisión que sorprendió a todos: eligió a Danelik como compañera de juego, una elección que rápidamente generó tensión.

Durante la gala del martes 11 de agosto, las nueve finalistas tuvieron que escoger a nueve de los 17 exjugadores que estaban presentes para acompañarlas en la recta final. La dinámica despertó expectativa, sobre todo por los reencuentros que podían darse entre quienes seguían en competencia y aquellos que volvían a la casa.

Uno de los momentos más comentados fue el reencuentro entre Luana y Danelik, cuya relación había terminado de manera conflictiva antes de la salida de la segunda. Con varios asuntos pendientes, la decisión de Fernández abrió un nuevo capítulo en una historia marcada por los choques y diferencias.

Cuando Santiago del Moro le pidió que eligiera a alguien, Luana se inclinó por la novia de Brian Sarmiento. Al verla entrar, reaccionó con entusiasmo: "Lo necesitaba, boluda". Sorprendida, Danelik preguntó: "¿Vos me elegiste?". Fernández, lejos de esquivar el momento, buscó cerrar heridas y le expresó: "Te quiero. Nos merecemos una segunda oportunidad".

Sin embargo, mientras se abrazaban, Danelik realizó un gesto que no pasó desapercibido. Con los dedos simuló una pistola y lo acompañó con una expresión que transmitía un claro “me eligió ella”, como si quisiera remarcar que la decisión había sido de Fernández y que no estaba del todo conforme con volver a compartir el juego.

Más allá de este cruce, las demás elecciones también quedaron definidas en la gala. Yipio se inclinó por Titi; Pincoya por Brian; Sol por Tomy; Mariela por Campanita; Charlotte por Cola; Tamara por Nazareno; Zilli por Martín; y Majluf por Mavinga. Así, cada finalista quedó acompañada por un jugador y la casa volvió a llenarse de viejas alianzas, vínculos y cuentas pendientes.