La firme respuesta del hermano del Kun Agüero ante la grave denuncia en redes de su ex, Ana de Biasi

“Sin cinturón adelante y manejando con celular. Así lleva mi vida el padre. El abandónico que ahora me quiere sacar a mi hija. Se la llevo sin mi consentimiento y sin ni siquiera su DNI. El hermanito del Kun. Un sorete y tiene más de 4 denuncias”, describió fuerte Ana en otra historia en una imagen donde se veía a la pequeña en un auto.

ana de biasi gaston del castillo historias.jpg

Él, en tanto, le respondió picante: "Contá porqué me estoy haciendo cargo de tu hija hace más de un mes. Pero contá la verdad mentirosa eh. Pensá en tu hija y pienses en la fama que te puede dar mi hermano".

En este contexto, en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, el hermano del Kun se mostró calmo con esta situación y explicó: “No quiero hablar mucho del tema porque es sensible y está la nena en el medio, que es lo más importante para mí. Los dos queremos la mejor para ella. No me sorprendió que Ana volviera a aparecer en los medios”.

“Siempre van a haber discusiones y más cuando uno está separado. Cuando jugaba a la pelota no le dedicaba mucho tiempo a la nena. Hoy, que estoy en el mundo gastronómico, tengo tiempo para compartir con mi hija y es lindo poder hacerlo”, precisó el hermano del ex futbolista en la nota que le hizo Matías Vázquez.

Embed

Luego aclaró que siempre cumplió con su hija: “Económicamente siempre me hice cargo de mi hija. No es como cuenta mi ex y de hecho tengo todos los comprobantes que lo prueban”, insistió Gastón del Castillo, que contó que hoy su hija vive con él pero que no está secuestrada ni mucho menos: “¡Por supuesto que no! De hecho la madre viene a verla siempre”.

“Ya a esta altura me acostumbré a que la gente diga cualquier cosa de mi hermano. Ya no le doy bola a todo eso, estoy acostumbrado a que digan pavadas. No me gusta que salgan estas cosas porque soy humano. De todo se encargarán los abogados pero por mi parte está todo bien con ella. Solo hay que tener paciencia, nada más”, precisó Gastón del Castillo.

Y en cuanto a los duros términos que uso su ex para hablar de su hermano, sentenció: "El Kun por lo que tengo entendido es futbolista, no mafioso. Mucha gente dice cosas de mi hermano y ya ni bola, estoy acostumbrado a que se digan pavadas. Desde chico sabía lo que era mi hermano y lo que genera".

Embed

Sabrina Cortez apuntó contra el Kun Agüero por los dichos que tuvo sobre ella

Sabrina Cortez estuvo como parte del streaming de Telefe este miércoles y apuntó contra el Kun Agüero por sus declaraciones cuando ella todavía estaba dentro de Gran Hermano.

En el programa, la influencer fue consultada acerca de los dichos del ex futbolista y el comunicado que sacó Brian Fernández para defenderla de su amigo en aquel momento.

"Mi mamá fue y le dijo: 'che, no. Pará, ¿por qué Sergio sale hablar así de mi hija? ¿Vos estás bancando a Sabrina o no?'. Ahí obviamente que sale Brian a poner ese comunicado, que queda como el santo de los santos. Bueno, perdón, Brian, no sos ningún santo", comentó la joven.

En eso se mostró indignada por la situación y también apuntó contra el Kun. "Sergio no tiene por qué... Bueno, ya está. ¿Pero qué tiene que hablar de mí? Si yo no salgo a hablar de él, querido. Tantas cosas que se pudieran hablar acá... No me voy a meter en una guerra", disparó.

"Que no jodan con esas cosas, no está bueno. Aparte ¿defender lo que defendió? ¿Qué defendía? Que la saquen a Sabrina ¿por qué? ¿Por lo que estaba pasando con Alan dentro de la casa? Ah, bueno... Está bien", completó.

Sorprendidos por su declaraciones, el resto del streaming le preguntaron si tenia alguna información que pueda comprometer al ex futbolista y ella aseguró: "Uff, sí, obvio. Hay un montón de cosas, pero está bien. Cada uno la juega como quiere, pero yo no me metí con nadie. Es un tema mío con Brian, él sabe mi relación con él, nadie más que Brian y yo entendemos todo esto".