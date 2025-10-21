En vivo Radio La Red
Deportes
Sebastián Villa
Boca
Fallo

Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

El delantero colombiano quedó "libre de culpa y cargo", según confirmó este martes el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora.

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual (Foto: archivo).

El delantero colombiano Sebastián Villa, exjugador de Boca Juniors y actualmente en Independiente Rivadavia, fue absuelto este martes en una causa abierta en junio de 2021 y por la que estaba acusado de "abuso sexual con acceso carnal".

La decisión fue informada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora, luego de que tanto el fiscal del caso como el representante de la víctima, Rocío Tamara Doldán, decidieran desistir de continuar con la acusación. Según explicaron, la víctima “resignificó lo ocurrido” y no existen pruebas suficientes para sostener la acusación más allá de la duda razonable.

Durante la audiencia, la denunciante declaró: “Todas las relaciones sexuales que hemos mantenido durante nuestra relación han sucedido en nuestra intimidad, y sinceramente no quiero que se ventilen estas cuestiones, menos en un juicio oral. Ambos lo aceptamos así”.

Doldán, además, agregó: “Él entendió que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente. Después de analizar los hechos, pude resignificar lo que pasó”.

Por otro lado, un informe psicológico forense acompañó el testimonio y concluyó que la decisión de Doldán “es un acto voluntario y libre de presiones, sin miedo, dependencia emocional ni económica, y refleja reflexión racional sobre su situación”.

villa-independiente

El tribunal explicó que, ante el desistimiento conjunto del fiscal y de la víctima, “carece de legitimación funcional para dictar una condena, y solo puede emitir un veredicto absolutorio”, de acuerdo con el Código Procesal Penal y la normativa vigente. Por otro lado, señaló que no se aportaron elementos sustantivos ni prueba autónoma para acreditar con certeza la ocurrencia del hecho denunciado.

Por estas razones, Villa fue "absuelto libre de culpa y cargo". Con esta resolución, la causa quedó definitivamente cerrada.

El fallo completo que absuelve a Sebastián Villa

Sebastián Villa Boca Independiente Rivadavia
