El último baile del Rey: la Selección Argentina recibe a Benín en la emotiva despedida de Lionel Messi

Llegó la noche en la que el tiempo parece detenerse para el fútbol mundial. Desde las 20:00, la Selección Argentina recibe a Benín en un Estadio Monumental repleto, en un marco donde el resultado deportivo quedará inevitablemente relegado a segundo plano. El choque amistoso representará el último capítulo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, marcando el cierre definitivo de una trayectoria dorada de 21 años ininterrumpidos representando al país. La decisión, que el capitán maduró el pasado 21 de julio tras la final del Mundial 2026 y que oficializó mediante una carta manuscrita el 31 de agosto, tendrá su broche de oro en territorio nacional con el diez luciendo un dorsal dorado especial, escoltado en la tribuna de honor por compañeros históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, para luego dar paso a la entrega de una plaqueta, un video tributo y sus palabras finales ante el público.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni arriba con un andar arrollador en esta ventana de la fecha FIFA tras golear 4-0 a Bolivia en Córdoba con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, y aplastar 7-0 a Burkina Faso con gritos de Martínez, Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. Por su parte, el seleccionado de Benín, conducido por Gernot Rohr, llega con ritmo oficial tras igualar 1-1 ante Burkina Faso y superar 2-1 a Mauritania con un doblete de Rodolfo Aloko por la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027. P