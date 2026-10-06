Despedida de Messi: abrieron las puertas del Monumental y los hinchas ya ingresan al estadio

Lionel Messi tendrá este martes su despedida de la selección argentina en un amistoso ante Benín que comenzará a las 20 en el estadio Monumental. La jornada contará con shows musicales y homenajes para el capitán, que a lo largo de su histórica trayectoria con la Albiceleste disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias.