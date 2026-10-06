Lionel Messi tendrá este martes su despedida de la selección argentina en un amistoso ante Benín que comenzará a las 20 en el estadio Monumental. La jornada contará con shows musicales y homenajes para el capitán, que a lo largo de su histórica trayectoria con la Albiceleste disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias.
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Despedida de Messi: abrieron las puertas del Monumental y los hinchas ya ingresan al estadio
Lionel Messi vivirá una noche histórica en el Monumental, donde se despedirá de la Selección argentina ante Benín. El encuentro comenzará a las 20 y habrá shows musicales y homenajes para el capitán.
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