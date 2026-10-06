En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
A24.com
Deportes
Despedida
en vivo ÚLTIMO PARTIDO EN LA SELECCIÓN

Despedida de Messi: abrieron las puertas del Monumental y los hinchas ya ingresan al estadio

Lionel Messi vivirá una noche histórica en el Monumental, donde se despedirá de la Selección argentina ante Benín. El encuentro comenzará a las 20 y habrá shows musicales y homenajes para el capitán.

El micro de la Selección ya partió rumbo al Monumental. (Foto: archivo).

El micro de la Selección ya partió rumbo al Monumental. (Foto: archivo).

Miles de hinchas ingresan al Monumental para vivir una noche especial. (Foto: archivo).

Miles de hinchas ingresan al Monumental para vivir una noche especial. (Foto: archivo).

EN VIVO

Lionel Messi tendrá este martes su despedida de la selección argentina en un amistoso ante Benín que comenzará a las 20 en el estadio Monumental. La jornada contará con shows musicales y homenajes para el capitán, que a lo largo de su histórica trayectoria con la Albiceleste disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias.

16.15 Abrieron las puertas del Monumental y los hinchas ya ingresan para vivir la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

14.00 Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA

Lionel Messi recibió este mediodía el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una ceremonia realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, a pocas horas de disputar su partido de despedida de la selección nacional.

13.20 "Gracias Leo": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino difundió una producción especial para homenajear al capitán de la Selección antes de su despedida en el país. El video repasa su llegada desde Rosario y destaca todo lo que generó durante sus 22 años con la camiseta nacional.

17.07 El emotivo mensaje de Neymar a Messi en la previa de su despedida: "Gracias por hacerme..."

Neymar despidió a Lionel Messi con un emotivo mensaje en redes antes de su último partido en el Monumental. Las sentidas palabras del brasileño.

17.51 Cómo formará la Selección Argentina ante Benín en la noche de despedida de Lionel Messi

Lionel Scaloni define la alineación de la Selección Argentina ante Benín en el Monumental para la despedida de Messi. Los probables titulares.

Leé también Por qué Argentina no puede retirar la camiseta 10 de Messi para homenajearlo
Leo Messi se retira de la selección, ¿y la camiseta 10? Foto: Archivo)
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Despedida Messi Hinchas Estadio
Notas relacionadas
El desgarrador mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi que sacudió su despedida de la Selección
"Gracias Leo": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina
La fuerte confesión de Carolina Calvagni, la mujer de Tagliafico, antes de la despedida de Messi

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar