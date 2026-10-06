Antes de su despedida de la selección argentina, Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA

“Muchas gracias, es un día muy especial para mí y se que va a ser difícil, voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a la hora que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más. Empezar de esta manera con este reconocimiento lo hace muy especial también”, dijo.

Del acto participaron además los decanos y decanas de las distintas facultades de la UBA y los representantes de los diferentes claustros que integran el Consejo Superior de la universidad. La distinción, la máxima que otorga la casa de estudios, fue entregada por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti.

Los argumentos de la distinción

La resolución que otorgó el Doctorado Honoris Causa a Messi fue aprobada por unanimidad la semana pasada en el Consejo Superior de la UBA. Entre los fundamentos, la universidad destacó que su trayectoria constituye “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Al hacer uso de la palabra, Gelpi resaltó tanto los logros deportivos del futbolista como su compromiso social. "En 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera”, sostuvo.

Y agregó: “Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces.

El rector también sostuvo que la figura de Messi trascendió el ámbito deportivo y adquirió una dimensión cultural e histórica para el país.

“A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”, dijo.

Un reconocimiento que trasciende el deporte

Por su parte, Yacobitti afirmó que el reconocimiento refleja valores que exceden el rendimiento deportivo y que forman parte de la identidad argentina.

“Representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. Su trayectoria trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero”, expresó.

El vicerrector cerró su discurso destacando el recorrido personal y profesional del capitán argentino.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, concluyó.